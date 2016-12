Dưỡng chất nên bổ sung vào mùa đông để da không bị xỉn

Hạt lựu: Vì mùa đông mọi người thường ăn ít rau quả hơn nên đồng nghĩa với việc chất chống oxy hóa trong cơ thể bị ít đi. Quả lựu chứa rất nhiều chất chống oxy hóa polyphenol có tác dụng bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, chống viêm sưng, tăng cường lưu thông máu. Ngoài ra, thực phẩm nên ăn vào mùa đông này còn chứa axit ellagic đã được chứng minh là giảm gãy collagen khiến da ít nếp nhăn hơn. Khoai lang rất tốt cho làn da vào mùa đông vì loại củ này có chứa gấp đôi những dưỡng chất có tác dụng bảo vệ làn da như vitamin A (hỗ trợ quá trình sửa chữa da) và beta-carotene (làm ẩm và bơm căng các tế bào da). Cải xoăn tuy trông nhăn nheo nhưng lại có tác dụng ngược lại với làn da. Chỉ một cốc sinh tố cải xoăn là đã cung cấp đủ vitamin A và C cho cơ thể mỗi ngày. Ngoài ra có thể chế biến cải xoăn bằng cách nhúng trong dầu oliu rồi sấy khô để làm đồ ăn vặt hoặc rắc vào các món salad, trứng ốp… Trứng chứa nhiều những dưỡng chất tốt cho da như vitamin A, E và B5. Vitamin B5 trong trứng có tác dụng hỗ trợ sản sinh chất keratin, những tế bào giúp da khỏe mạnh. Trứng còn có chứa vitamin D và sulfur tốt cho quá trình tổng hợp collagen. Các loại quả như cam, chanh, quýt không chỉ tạo độ chua cho món ăn mà còn giúp da hồi sinh vì chứa rất nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa cần thiết để da có thể tươi trẻ. Vitamin C cũng có tác dụng tăng sinh collagen khiến da rạng rỡ, mờ đốm nâu, giảm bớt tác hại của ánh nắng. Quả óc chó có chứa nhiều axit alpha-linolenic, omega-3 thực vật để làm lớp màng ngoài cùng của da khỏe mạnh hơn. Loại hạt này còn chứa gấp đôi chất chống oxy hóa so với các loại hạt khác để chống lại hư hại do các gốc tự do. Con hàu: Loại động vật ăn bùn đất này là nguồn bổ sung kẽm tốt nhất khi một phần ăn cung cấp tới 500% nhu cầu kẽm hàng ngày. Kẽm là dưỡng chất thúc đẩy tái tạo tế bào, làm lành vết thương, đồng thời hỗ trợ hấp thu các dưỡng chất khác để da được khỏe mạnh từ bên trong, chống thừa đồng – một trong những nguyên nhân gây mụn và vỡ mao mạch. Hạt hướng dương: Vì chứa rất nhiều vitamin E nên hạt hướng dương giữ cho da được mềm. Hạt này còn có tác dụng làm da màng da khỏe hơn để giữ nước, đồng thời giúp da chống lại tác hại của tia UV và bức xạ. Cá hồi: Dưỡng chất tốt cho làn da vào mùa đông nổi trội của cá hồi chính là omega-3 vì có tác dụng cân bằng chất béo trên màng da để có thể giữ ẩm tốt hơn. Loại cá nước lạnh này cũng là một trong số ít nguồn cung cấp vitamin D, chất kháng viêm sưng giúp da không bị trứng cá, eczema hoặc nổi mẩn đỏ. (Nguồn ảnh: Prevention)

