Đừng vứt râu ngô vì những lợi ích bất ngờ sau

Râu ngô rất tốt cho những người bị huyết áp cao và giúp giảm lượng đường trong máu bằng cách tăng mức insulin trong cơ thể. Nó là một biện pháp điều trị tự nhiên cho người bị bệnh tiểu đường, suy tim sung huyết và cholesterol cao. Râu ngô có chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hoá mạnh giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Râu ngô cũng giúp kích thích tuần hoàn máu, từ đó cải thiện hoạt động, chức năng của các cơ quan quan trọng của cơ thể. Râu ngô được coi là thuốc giảm đau tự nhiên cho người bị bệnh gout. Bạn có thể uống trà râu ngô mỗi ngày 2 – 3 lần để giảm đau. Uống nước râu ngô thường xuyên giúp trị các vấn đề về thận, bao gồm nhiễm trùng đường tiểu, viêm bàng quang, viêm hệ tiết niệu, sỏi thận.Uống trà râu ngô cũng giúp tăng cường chức năng tiêu hóa và điều trị các vấn đề về tiêu hóa. Râu ngô có chứa thành phần vitamin K và vitamin có vai trò quan trọng trong việc cầm máu vết thương, có thể uống nước râu ngô để làm giảm chảy máu do vết cắt hoặc vết thương. Các chất chống viêm và giảm đau trong râu ngô giúp giảm đau đầu mãn tính. Uống trà râu ngô sẽ làm dịu căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tuần hoàn máu và giảm căng cứng cơ ở vai, cổ và hàm. Râu ngô chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào như beta-carotene, riboflavin, menthol, thymol, selenium và niacin. Những chất dinh dưỡng này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Uống trà râu ngô hàng ngày sẽ cải thiện quá trình trao đổi chất, kiểm soát viêm và tăng quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Râu ngô điều trị các vấn đề về da như phát ban, mụn nhọt và giúp giảm ngứa và đau do vết cắn của côn trùng, vết xước và các vết cắt nhỏ. Ngoài ra, nó cũng chứa các thành phần kháng khuẩn và sát khuẩn giúp ngăn ngừa nhiễm trùng. Nguồn ảnh: Boldsky. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". (nguồn VTC)

