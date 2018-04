Đừng vội bỏ những loại vỏ trái cây này, làm đẹp tốt hơn mỹ phẩm

1. Vỏ chuối: Vỏ chuối có thể làm trắng răng bằng cách chà xát lên răng. Ảnh: soha.vn. Làm giảm quầng thâm ở bầu mắt bằng cách đắp vỏ chuối lên chỗ thâm khoảng 5 - 10 phút. Ảnh: vanhaspa.vn. 2. Vỏ cam. Vỏ cam chứa lượng vitamin C cao gấp 2 lần so với ruột cam. Chỉ cần xay nhuyễn vỏ trái cam khô thành bột trộn chung với sữa tươi, thoa lên da cổ từ 15 – 20 phút. Vitamin C và thành phần kháng oxy hóa của cam giúp làm đẹp da và có tác dụng tẩy trắng da. Ảnh: phunutoday.vn. Giúp da láng mịn, chỉ cần cắt vỏ cam thành những miếng nhỏ, cho vào tấm vải mỏng, lăn đều trên tay, đầu gối, những vùng da sần sùi, thiếu độ láng mịn. Ảnh: wru.edu.vn. Vỏ cam còn có công dụng tẩy tế bào chết hiệu quả, vì trong vỏ cam có chứa nhiều flavonoid và vitamin C, những chất này sẽ kích thích quá trình trao đổi chất trên da, nâng cao sức đề kháng cho nang lông. Ảnh: ykhoaviet.vn. Vỏ cam rất hữu ích để làm sáng khuôn mặt có nhiều khuyết điểm. Bạn hãy chuẩn bị vài chiếc vỏ cam. Sau đó lấy tăm chích lên vỏ cam. Chuẩn bị một bát nước ấm và ngâm vỏ cam qua đêm. Rửa mặt bằng nước cam này và để chúng tự khô. Ảnh: myphamthiennhiennature.vn. 3. Vỏ bí đỏ: Vỏ bí đỏ có công dụng tẩy tế bào chết rất hiệu quả, chỉ cần xay nhuyễn vỏ bí đỏ trộn với kem tươi, thoa lên da tẩy tế bào chết. Ảnh: vipmart.com. 4. Vỏ dưa chuột: Dùng vỏ dưa chuột để massage da, có công dụng xóa quầng thâm trên da rất hiệu quả. Ảnh: zing.vn.

