Đừng mua mới, dùng lại đồ cũ sẽ tốt cho sức khỏe

Theo thông tin được đăng tải trên trang Yahoo của Mỹ, có một số vật dụng dùng đồ cũ mới mới là sự lựa chọn hoàn hảo bởi không những có thể giúp tiết kiệm được tiền mà còn giảm được độc hại đến cơ thể. Ảnh: ooopic. Đồ nội thất: Đồ nội thất mới sẽ sản sinh ra chất formaldehyde độc hại, hít phải chất này dễ gây chóng mặt, buồn nôn, khó chịu thậm chí có thể gây nguy cơ ung thư. Ảnh: pconline. Thông thường đồ nội thất mới sau khi sử dụng 3-6 thấng mới bay hơi hết được formaldehyde. Nếu bạn sử dụng đồ cũ sẽ vừa giảm được nguy cơ này vừa tiết kiệm chi phí. Ảnh: pconline. Sách: Có một số sách sử dụng mực in kém chất lượng dễ gây kích ứng cho da, đặc biệt là hàm lượng chì quá tiêu chuẩn trong mực in có thể làm suy giảm hệ miễn dịch. Việc sử dụng lại sách cũ sẽ giảm thấp được nguy cơ này với sức khỏe mà giá thành lại rẻ hơn rất nhiều. Ảnh: jb51. Quần áo trẻ con: Thông thường quần áo trẻ con thường có màu sắc bắt mắt, lòe loẹt đặc biệt là những quần áo rẻ tiền tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Ảnh: tooopen. Nếu trẻ hít phải thuốc nhuộm rẻ tiền đặc biệt là trong thuốc nhuộm vải có thành phần formaldehyde sẽ khiến trẻ mất ngủ, mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt thậm chí ho. Nếu da tiếp xúc thường xuyên với chất này có thể nổi ban, mẩn ngứa. Ảnh: 233. Nếu sử dụng lại quần áo cũ thì vải sẽ mềm hơn, các chất độc đã được loiaj bỏ sẽ an toàn hơn cho da và sức khỏe của bé. Hơn nữa, theo phong tục dân gian xin lại quần áo của những bé khác cho con mặc là cách lấy vía cho dễ nuôi. Ảnh: 58pic. Ô tô: Trong khoang xe mới vẫn còn tồn dư nhiều chất độc hại như benzen, toluene, xylene, formaldehyde, các chất có mùi hôi thối, carbon monoxide, carbon dioxide...đều là chất độc hại với sức khỏe của con người. Ảnh: nipic.com Vì thế nhiều người đi xe mới hoặc sẽ quá kín thường bị say cũng chính là do một phần hít phải những chất độc hại này. Thông thường xe đã qua sử dụng 2-3 năm có thể loại bỏ được những chất có hại này. Ảnh: nipic.com

Theo thông tin được đăng tải trên trang Yahoo của Mỹ, có một số vật dụng dùng đồ cũ mới mới là sự lựa chọn hoàn hảo bởi không những có thể giúp tiết kiệm được tiền mà còn giảm được độc hại đến cơ thể. Ảnh: ooopic. Đồ nội thất: Đồ nội thất mới sẽ sản sinh ra chất formaldehyde độc hại, hít phải chất này dễ gây chóng mặt, buồn nôn, khó chịu thậm chí có thể gây nguy cơ ung thư. Ảnh: pconline. Thông thường đồ nội thất mới sau khi sử dụng 3-6 thấng mới bay hơi hết được formaldehyde. Nếu bạn sử dụng đồ cũ sẽ vừa giảm được nguy cơ này vừa tiết kiệm chi phí. Ảnh: pconline. Sách: Có một số sách sử dụng mực in kém chất lượng dễ gây kích ứng cho da, đặc biệt là hàm lượng chì quá tiêu chuẩn trong mực in có thể làm suy giảm hệ miễn dịch. Việc sử dụng lại sách cũ sẽ giảm thấp được nguy cơ này với sức khỏe mà giá thành lại rẻ hơn rất nhiều. Ảnh: jb51. Quần áo trẻ con: Thông thường quần áo trẻ con thường có màu sắc bắt mắt, lòe loẹt đặc biệt là những quần áo rẻ tiền tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Ảnh: tooopen. Nếu trẻ hít phải thuốc nhuộm rẻ tiền đặc biệt là trong thuốc nhuộm vải có thành phần formaldehyde sẽ khiến trẻ mất ngủ, mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt thậm chí ho. Nếu da tiếp xúc thường xuyên với chất này có thể nổi ban, mẩn ngứa. Ảnh: 233. Nếu sử dụng lại quần áo cũ thì vải sẽ mềm hơn, các chất độc đã được loiaj bỏ sẽ an toàn hơn cho da và sức khỏe của bé. Hơn nữa, theo phong tục dân gian xin lại quần áo của những bé khác cho con mặc là cách lấy vía cho dễ nuôi. Ảnh: 58pic. Ô tô: Trong khoang xe mới vẫn còn tồn dư nhiều chất độc hại như benzen, toluene, xylene, formaldehyde, các chất có mùi hôi thối, carbon monoxide, carbon dioxide...đều là chất độc hại với sức khỏe của con người. Ảnh: nipic.com Vì thế nhiều người đi xe mới hoặc sẽ quá kín thường bị say cũng chính là do một phần hít phải những chất độc hại này. Thông thường xe đã qua sử dụng 2-3 năm có thể loại bỏ được những chất có hại này. Ảnh: nipic.com