Dùng gừng với 2 nguyên liệu này, tiêu tan da đốm đen, tàn nhang

Hãy làm mờ đốm đen, tàn nhang theo cách tự nhiên và an toàn nhất.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Giấm trắng, gừng, mật ong

Cách làm:

- Gừng gọt vỏ, rửa sạch, thái thành từng lát mỏng sau đó bỏ vào lọ rồi đổ giấm ngập gừng, để vào tủ lạnh.

- Đợi khoảng 1 ngày, lấy 1 lượng nhỏ nước gừng ngâm giấm ra, trộn với 1 thìa cà phê mật ong rồi thoa lên mặt.

- Massage nhẹ nhàng để hỗn hợp hấp thụ tốt sau đó rửa sạch mặt bằng nước ấm

- Bạn nên đắp hỗn hợp mặt nạ này 1 tuần 2 lần và cảm nhận rõ rệt được hiệu quả sau ít ngày.

Ảnh minh họa. Lời khuyên giúp bạn gái ngăn ngừa tàn nhang, đốm đen



Tàn nhang, đốm đen là một trong những nguyên nhân chính khiến làn da của bạn gái trông sạm đen, xỉn màu. Muốn xóa mờ, giảm thiểu các đốm đen, tàn nhang trên da, trước tiên bạn gái nên tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Các yếu tố nội tại dẫn đến sự hình thành tàn nhang, đốm đen

Tàn nhang, đốm đen hình thành trên da có thể do rối loạn sức năng gan, rối loạn chức năng buồng trứng, tử cung, làm việc quá sức, căng thẳng, khó chịu, thức khuya, làm việc quá sức.

Các yếu tố bên ngoài trong việc hình thành tàn nhang, đốm đen

Sự hình thành tàn nhang, đốm đen trên da cũng có nguyên nhân từ việc chăm sóc da không đúng cách, sử dụng các sản phẩm chứa chì, thủy ngân cũng như các thành phần kim loạt nặng khác hoặc tiếp xúc với mỹ phẩm chứa quá nhiều sắc tố hóa học.

Ngoài ra, tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng nhân tạo, sử dụng xà phòng tính kiềm cũng là một trong những nguyên nhân gây tàn nhang, đốm đen trên da.

Để ngăn ngừa tàn nhang, đốm đen trên da hiệu quả, bạn gái nên

1. Ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin C. Vitamin C rất cần thiết trong việc ngăn chặn các đốm đen trên da, giảm lượng melanin dưới da. Bạn gái nên kết thân với một số loại trái cây như: cam, quýt, cà chua, dâu tây, dưa hấu để bổ sung vitamin C cho cơ thể.

2. Bạn nên tránh tiếp xúc da trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Các bức xạ tia cực tím rất dễ gây tàn nhang, đốm đen trên da. Khi đi ra ngoài, bạn nên mặc áo chống nắng, sử dụng kém chống nắng để ngăn ngừa sự hình thành tàn nhang, đốm đen.

3.Tránh sử dụng các loại mỹ phẩm chứa nhiều sắc tố hóa học.

4.Chú ý đến sức khỏe nội tiết của cơ thể.