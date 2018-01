Đừng bỏ qua 6 bài thuốc tự nhiên chữa bệnh hiệu quả này

Theo quan niệm Đông y, cải cúc có vị ngọt nhạt, hơi đắng, the, mùi thơm, tính mát, được xem như một loại rau giúp khai vị làm ăn ngon, giúp tiêu hoá, trừ đờm, tán phong nhiệt... Cải cúc thường được sử dụng cho các chứng như: ho lâu ngày, ăn kém tiêu, viêm họng, viêm phế quản…Ảnh: youtube.com. 1. Chữa ho ở trẻ em: Lá cải cúc 6g thái nhỏ, thêm ít mật ong hấp cách thủy cho ra nước để uống trong ngày. Ảnh: mecuti.com. 2. Chữa chứng ho dai dẳng ở người lớn do lạnh: Rau cải cúc 100 – 150g, phổi lợn 200g thái thành miếng, dùng nấu thành canh ăn cả cái lẫn nước cùng bữa cơm, ăn trong 3 – 4 ngày là 1 liệu trình. Ảnh: soha.vn. 3. Trị đau đầu kinh niên: Lấy một ít cải cúc đem nấu lấy nước, mỗi ngày dùng độ 30g. Bên ngoài thì dùng lá cải cúc hơ nóng chườm đắp lên đỉnh đầu. Ảnh: ancungruavang.com. 4. Chữa tiêu chảy: Lấy 200g cải cúc nấu canh ăn để giúp làm ôn ấm tỳ vị. Ăn liên tục 3 – 5 ngày. Ảnh: chuyenkhoadaday.com. 5. Trị hoa mắt, chóng mặt: Dùng 200g cải cúc, một con cá diếc độ 1/2 kg, một ít rượu, dầu ăn, và các gia vị vừa đủ. Làm sạch cá diếc, bỏ vảy, rán vàng, rồi cho rượu vào đảo qua, cho gừng, nước vào tiếp, nấu với lửa nhỏ cho cá chín thì cho cải cúc vào và nấu đến sôi lại, nêm nếm gia vị. Làm trong liệu trình 10 ngày, tác dụng chữa bệnh rất hiệu quả. Ảnh: benh.edu.vn. 6. Trị đau mắt: Lấy 1 nắm rau cải cúc thái nhỏ nấu với một con cá diếc to khoảng 3 ngón tay người lớn để ăn. Ngoài dùng lá rau cải cúc rửa sạch, hơ nóng chườm lên mắt (hoặc cho vào vải mỏng chườm). Ảnh: SongKhoe.vn.

