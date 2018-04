Đừng bao giờ ăn hoa quả hay thực phẩm này khi quá hạn sử dụng

Các loại quả mọng như dâu tây, quả việt quất và quả mâm xôi nên được ăn khi còn tươi. Chúng chứa chất xơ và các chất chống oxy hóa tuy nhiên chúng còn mang theo ký sinh trùng có tên Cyclospora khi bị hỏng, đây là nguyên nhân gây ra đầy bụng, nôn và tiêu chảy và các triệu chứng giống cúm. Không bao giờ ăn quả mọng khi hết hạn sử dụng. Hàu tiết ra mùi hôi khi bị hỏng và chúng chứa vi khuẩn có hại như Vibro vulnificus, do đó không nên ăn. Nếu ăn hàu khi bị hỏng có thể gây nôn, tiêu chảy, ớn lạnh, đau dạ dày và sốt. Trong trường hợp nặng nhất, nó thậm chí có thể gây nhiễm trùng máu. Phô mai: Không nên ăn phô mai khi nó đã bị hư hỏng. Đặc biệt là phô mai được làm từ sữa tươi có khả năng phát triển thành vi khuẩn khi bị hỏng, do đó không nên ăn. Thịt đỏ chứa Salmonella, E.coli và các loại vi khuẩn khác. Những vi khuẩn này thường bị giết chết khi nấu chín. Tuy nhiên, nên ăn thịt trước ngày hết hạn, để các vi khuẩn không có cơ hội sinh sôi. Hạt mầm: Mầm lúa mì và đặc biệt là cỏ linh lăng thường bị hư hỏng và nhiễm khuẩn nếu không được cất trong tủ lạnh. Nếu mầm cây để ở nhiệt độ cao, nó có thể sản sinh ra vi khuẩn gây ngộ độc. Chú ý chọn rau mầm tươi và không ăn chúng sau khi hết hạn. Thịt gà không dễ bị hỏng nếu nó được bảo quản đúng cách. Thịt gà sống có chứa vi khuẩn E.coli và nếu nó được cất trữ trong thời gian dài (vài tháng), vi khuẩn sẽ bắt đầu nhân lên. Điều này sẽ gây ngộ độc thực phẩm khi ăn. Tôm: Khi chọn tôm, bạn cũng lưu ý nên chọn tôm còn sống, tuyệt đối không mua tôm đã có mùi khó chịu, mềm nhũn, đầu bị tách khỏi thân, bị nhớt, đó là loại tôm đã hỏng, nó có thể gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Sữa: Sữa cũng có ngày hết hạn. Mặc dù nó có thể còn hạn so với ngày được in trên bao bì, nhưng nếu bạn để một gói sữa ở bên ngoài với nhiệt độ cao, nó sẽ bị chua. Và uống các loại sữa bị chua sẽ làm dạ dày khó chịu, thậm chí là tiêu chảy. Trứng cũng có thể bị hỏng và gây ngộ độc khi ăn. Bạn có thể phát hiện những quả trứng tươi bằng cách đơn giản. Đặt trứng vào bát nước lạnh. Nếu trứng chìm, chúng vẫn còn ăn được nhưng nếu trứng nổi lên có nghĩa chúng đã bị hỏng.

