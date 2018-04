Đột nhập nơi chế thuốc chữa ung thư từ than tre của Vinaca

Nơi chế tạo thuốc chữa ung thư từ than tre của Vinaca là nhà xưởng chứa đầy tre, nứa khô và củi không rõ chủng loại. Phía sau là các thùng nhựa màu xanh bịt kín, hàng chục bao tải chứa than với hơn 10 công nhân.

Chi tiết nơi sản xuất thuốc trị ung thư từ than tre của Vinaca được Vietnamnet cho hay: Chiều 9/4, đoàn công tác 6 người của Sở Y tế Hải Phòng “đột kích” chứng kiến công nghệ sản xuất nhiên liệu thuốc chữa ung thư, thực phẩm chức năng giả tại huyện An Dương.

Công ty TNHH Hồng An Phong nằm cuối con mương, sát khu công nghiệp Tràng Duệ, chỉ treo 1 tấm biển nhỏ “Tập đoàn Vinaca - công ty TNHH Hồng An Phong”.

Bên trong, nhà xưởng chứa đầy tre, nứa khô và củi không rõ chủng loại. Phía sau là các thùng nhựa màu xanh bịt kín, hàng chục bao tải chứa than. Khi đoàn vào kiểm tra, công ty có hơn 10 công nhân đang làm việc.

Toàn bộ mặt đường bê tông từ công ty dẫn đến sát khu công nghiệp Tràng Duệ được trưng dụng để phơi vật liệu. Việc chặt nhỏ tre, củi thành khúc rồi đem rửa cũng diễn ra tại đây.

Biển tên công ty treo trên nhà xưởng.

Đoàn công tác của Sở Y tế kiểm tra hoạt động của công ty.

Tre nứa được rửa, chặt khúc phơi bên đường đi.

Công nhân chẻ loại gỗ củi không rõ nguồn gốc phục vụ việc chế biến than.



Những người lao động ở đây chỉ biết làm theo yêu cầu mà không hiểu củi than tre nứa để dùng làm gì.



Bà Trần Minh H., đang rửa tre nứa tại đây cho biết, bà là người địa phương, tới đây làm công nhật. Công việc của bà là rửa sạch thanh tre rồi xếp lại thành đống.

Công nhân Nguyễn Thị M. kể: “Tre này được chặt nhỏ, đập giập rồi mang vào lò đốt thành than để người ta nướng thịt”.

Củi tre nứa được đưa vào lò đốt thành than.

Toàn bộ số tre nứa đó được mang vào lò đốt thành than, để nguội, loại bỏ các tạp chất rồi đóng thành bao tải, mỗi bao khoảng 30kg.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có hàng chục bao tải than đang được chất đống, bụi đen sì phủ đầy bên ngoài.

Than sau khi ra lò.



Không xuất trình được giấy tờ hợp pháp

Theo Công an quận Kiến An, mỗi tháng, công ty Hồng An Phong do ông Nguyễn Văn Tuấn làm giám đốc sản xuất hàng tấn than từ tre nứa. Từ 1 tấn tre nứa thô, cơ sở sản xuất ra khoảng 30kg than thành phẩm.

Số than này được chuyển sang cơ sở chế biến, đóng gói thuốc chữa ung thư, thực phẩm chức năng liên quan đến thần kinh… đóng tại quận.

Than được đóng vào bao tải chất đống trong nhà xưởng.

Bột than.

Nhiều thùng nhựa không nhãn mác bịt kín trong khu vực sản xuất.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tuấn không xuất trình được bất cứ giấy tờ pháp lý gì liên quan đến mặt hàng đang sản xuất. Các văn bản chấp thuận công bố mỹ phẩm của Sở Y tế Hải Phòng cấp cho công ty cũng không được đưa ra theo yêu cầu.

Trước các câu hỏi của đoàn kiểm tra, ông Tuấn chỉ trả lời duy nhất một nội dung: “Tôi làm theo sự uỷ quyền, chỉ đạo của Vinaca”.

Bột than tiêu thụ ở đâu?

Ngày 10/4, Công an quận Kiến An cho biết vừa phối hợp các ngành chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm do bà Đào Thị Chúc (trú phường Ngọc Sơn) và phát hiện các công nhân đang đổ bột than tre tán mịn vào ruột vỏ thuốc con nhộng, đóng gói bán ra thị trường để phục vụ bệnh nhân ung thư.

Cơ quan chức năng đột kích, phát hiện nhiều thùng thuốc chữa ung thư, thực phẩm chức năng giả tại cơ sở của bà Chúc.

Bà Chúc không xuất trình được giấy tờ hợp pháp.

Cơ quan chức năng xác định đây là cơ sở có mối quan hệ trực tiếp với công ty Hồng An Phong.

Các sản phẩm được sản xuất tại cơ sở này gồm: Vinaca Vi5 (loại 874ml), Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi), Vinaca đa dụng và một số chất bột cùng chất lỏng không nhãn mác khác.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Chúc không xuất trình được giấy tờ, tài liệu và hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, hàng hóa.

Theo cơ quan chức năng, ông Tuấn không sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm mà cho Nguyễn Xuân Thu, giám đốc công ty TNHH Vinaca và là chồng của bà Chúc mượn giấy tờ.

Sau khi cho mượn giấy tờ, ông Tuấn nhận công đoạn đốt các loại tre nứa, củi để lấy tro và nghiền thành bột mịn cung cấp cho bà Chúc.

Mỗi tháng, ông Tuấn cung cấp cho cơ sở của bà Chúc 10 bao tro, mỗi bao 30kg. Từ năm 2016-2017, ông Tuấn nhận được hơn 200 triệu đồng tiền công.

Thông tin cũng được ông Tuấn thừa nhận với đoàn kiểm tra. Tuy nhiên ông nói mình chỉ đốt than, nghiền than rồi chuyển sang cơ sở bên Kiến An còn bên đó làm gì ông không rõ.

Theo tài liệu điều tra, các sản phẩm của công ty TNHH Vinaca đã được phân phối rộng rãi tại nhiều tỉnh thành trên cả nước theo hệ thống riêng. Các sản phẩm này đang được rao bán trên mạng và tại các cửa hàng với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng/đơn thuốc.

Công nhân đổ bột than vào viên nhộng rồi dán mác thuốc.

Dụng cụ sản xuất thuốc giả.

Thuốc giả dành cho người ung thư đang được bán với giá cao trên thị trường.

Phó giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng Nguyễn Tiến Sơn xác nhận với VietNamNet: Sở đã cấp giấy tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm gồm: Vinaca Carbon đa dụng; tẩy mùi hôi cơ thể; ung thư Vi3, tẩy mùi hôi cơ thể Vi4; baby Vi6; tỉnh táo Vi7 lái xe, học tập căng thẳng, mệt mỏi cho công ty TNHH Hồng An Phong, có trụ sở tại xã Hồng Phong, huyện An Dương.

“Tuy nhiên, công ty Hồng An Phong chưa sản xuất các sản phẩm như đã đăng ký trên giấy cấp phép. Ngày 13/4 này, chúng tôi sẽ yêu cầu giám đốc công ty lên làm việc và xuất trình hồ sơ pháp lý cũng như mục đích sản xuất than tre nứa như đã bị bắt quả tang. Cơ quan chức năng đã phát hiện cơ sở của bà Chúc sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng giả là cơ sở trái phép. Việc cơ sở này mượn giấy phép của đơn vị khác sẽ không được pháp luật thừa nhận”, ông Sơn khẳng định.