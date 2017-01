Độc đáo nhà hàng dùng ipad làm đĩa đựng món ăn

Công nghệ đang len lỏi vào ngành ẩm thực với tốc độ nhanh chóng. Một nhà hàng ở New York thì dùng đồng hồ của hãng Apple để tăng cường thông tin liên lạc giữa các nhân viên. Khắp nơi người ta dễ dàng nhìn thấy máy tính bảng được dùng thay cho thực đơn và người phục vụ, phần mềm được đưa vào mọi giai đoạn từ gọi món đến thanh toán và giao hàng. Mới đây, một nhà hàng tại San Francisco còn có một cách phục vụ món ăn kiểu mới. Đây không phải nhà hàng đầu tiên dùng ipad thay cho đĩa đựng đồ ăn. Trước đó, đã có nhà hàng San Sebastian đạt tiêu chuẩn 3 sao Michelin cũng dùng ipad để phục vụ đồ ăn. Nhà hàng mới gia nhập xu hướng này cũng nhận được 3 ngôi sao Michelin trong năm 2016 và hiện đang có món “chú chó đi tìm vàng” đựng trên ipad thay cho đĩa. Được biết đây là một chiêu thức thu hút khách hàng trẻ của nhà hàng Quince này. Món ăn “Chú chó đi tìm vàng” được làm từ bánh croquettes nấm truýp được đặt trên bề mặt ipad đang bật đoạn video những chú chó đi săn nấm truýp – một loại nguyên liệu được coi là đắt và quý trong ngành ẩm thực. Trước câu hỏi cách phục vụ món ăn đặc biệt này liệu có đảm bảo vệ sinh, nhà hàng cho biết chiếc “đĩa” ipad được đặt trong một chiếc hộp làm bằng gỗ óc chó do các thợ mộc địa phương làm, bên trong có một lớp kính bảo vệ. Bề mặt của ipad được bọc một lớp nhựa kính, sau mỗi lần dùng đều được rửa và vệ sinh sạch sẽ. Bếp trưởng của nhà hàng cho biết đây không phải món ăn đầu tiên ông sáng tạo trên chiếc đĩa ipad. Trước đó ông cũng từng làm món chân ếch kèm rau cải xong và chua me cũng được để trên ipad.

