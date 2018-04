Đoán bệnh chuẩn từ vị trí mọc mụn trứng cá trên mặt

Có rất nhiều yếu tố gây ra mụn trứng cá, trong đó một số nguyên nhân xuất phát trực tiếp từ bên trong cơ thể chúng ta. Chính vì thế, các bác sĩ da liễu cho rằng vị trí mọc mụn trứng cá trên mặt có thể liên quan đến những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn trong cơ thể. Nổi mụn trên trán do sự căng thẳng hoặc rối loạn giấc ngủ. Nó cũng tố cáo các vấn đề về tiêu hóa và gan. Mụn trứng cá ở vùng hàm và cằm thường là liên quan đến hormone, cụ thể là dư thừa của nội tiết tố nam androgen. Mụn trứng cá xuất hiện theo đường chân tóc và gần tai có thể lỗ chân lông tắc hoặc bị kích thích do mỹ phẩm. Bạn nên chọn những sản phẩm làm đẹp tự nhiên, hữu cơ để cải thiện tình trạng này.Mụn trứng cá trên má có thể vì bạn dùng nhiều đường. Khu vực này được kết nối với phổi của bạn nên mụn trên má có thể là kết quả của một số vấn đề hô hấp. Thậm chí, mụn ở má có thể do bạn sử dụng điện thoại quá nhiều. Mụn nổi lên giữa hai lông mày cảnh báo gan đang có vấn đề. Gan có rất nhiều chức năng, đóng vai trò quan trọng trong hệ tiêu hóa và chuyển hóa. Mụn giữa lông mày cảnh báo chế độ ăn uống của bạn không lành mạnh, ăn nhiều thực phẩm có dầu mỡ. Mụn trứng cá trên mũi cảnh báo bạn ăn quá nhiều thức ăn cay, mặn và nhiều dầu. Hãy cắt giảm lượng thực phẩm này. Ngoài ra, chú ý đến sức khỏe tim mạch và huyết áp của bạn. Mụn trứng cá trên môi trên và đầu mũi có thể do tim, lá lách hoặc phổi có vấn đề. Video "Cách trị mụn hiệu quả chỉ sau một đêm". Nguồn: Zing.

