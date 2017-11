Dở khóc dở cười “Tình yêu 2 năm chấm dứt vì một con chó!“

Đôi khi có những tình yêu rất đẹp nhưng cuối cùng lại kết thúc bởi một lí do… lãng xẹt. Và lí do chia tay của chàng trai dưới đây đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng, khi món quà anh dành tặng bạn gái lại chính là thứ đã ”hủy hoại” tình yêu của hai người.

Bài viết bằng đầu bằng câu cảm thán: ”Tình cảm 2 năm chấm dứt vì một con chó!”. Theo đó, cặp đôi này gặp nhau trên một nhóm yêu chó, sớm tiến tới hẹn hòa. Sau đó, chàng trai đã tặng cho cô gái một chú cún con dễ thương như một món quà tỏ tình, với lời hẹn rằng thú cưng này sẽ được chăm sóc bởi cả hai người. Chú chó giá hơn 4 triệu này được nuôi bởi cô bạn gái, và từ lúc này, ”người yêu mình chuyển từ yêu mình sang yêu chó”.

Chàng trai bức xúc kể:

”Mình tên là Q còn con chó tên là “Q con” kiểu chó là con của mình với người yêu vậy, đi đâu cũng “Q con” “Q con”. Mình với người yêu đi chơi lúc trước có 2 người; sau là 2 người và 1 con chó. Mình với người yêu đi ăn trước là hỏi mình ăn gì hoặc người yêu ăn gì; sau là kiếm cái gì chó cũng ăn được. Mình với người yêu kiếm chỗ chơi trước là kiếm chỗ nào cafe hoặc công viên nào ngồi; sau là kiếm chỗ nào cho chó vào chơi được.

Trước mình ốm đau thường thì người yêu thương xót, qua chăm ẵm; sau khi có chó “Anh lớn rồi, anh tự chăm anh được chứ!”, người chả bao giờ đi viện khám khủng đâu mà toàn phải đưa chó đi.

Trước mình ăn uống đơn giản nhiều lúc xuề xòa gì cũng được nhưng giờ có con chó, người thì có thể ăn mì tôm nhưng chó lúc nào cũng phải ăn đúng bữa đúng bài đúng chất…

Trước thì 2 đứa dành thời gian cho nhau nhiều nhưng sau 2 đứa dành thời gian cho chó nhiều.

Trước thì 2 đứa thi thoảng nắm tay nhau ôm ấp nhau, sau người yêu mình chuyển sang nắm tay chó ôm ấp chó, chán thì không phải mình ôm người yêu mà người yêu bắt mình ôm chó thay. Xong ngày xưa còn hay hôn nhau sau người yêu chuyển sang hôn chó…

Thi thoảng người yêu về quê, mình đi chơi ở trên này với bạn bè không phải lo nghĩ lắm; sau thì hở ra cái là phải cho chó ăn, dọn phân cho chó, rồi đủ thể loại cho chó, uống rượu cũng phải dắt chó theo.

Ngày trước phần lớn 2 đứa cãi nhau vì những lí do phát sinh từ 2 đứa, nhưng sau 2 đứa cãi nhau vì con chó, nhiều lúc mình bận không chăm được thì bảo mình mua về không có trách nhiệm…v..v…mà nhiều lúc mình nghĩ “Thôi chấp con chó làm gì” cũng cay lắm, so sánh mình với con chó à?”.

Cho đến cách đây 2 tuần, không biết cô gái cho ”Q con” ăn gì mà nó lăn đùng ra sùi bọt mép co giật. Mang chó đến bác sĩ mà cô người yêu vừa khóc vừa kêu la ”Q con ơi” . Cuối cùng con chó cũng không qua khỏi. Lúc này, anh chàng mới an ủi: ”Thôi chết con này mua con khác” nhưng cô người yêu càng khóc to hơn xong đòi mua nào là quan tài cho chó, lập bàn thờ cho chó…v..v… và bảo:

- Anh chẳng hiểu gì cả, chó cũng như người vậy, em nhiều lúc thấy ức chế với anh cực… buồn vì anh nhưng chó không bao giờ buồn vì em.

Mình mới điên tiết lên:

- Em có thấy thế gian này ai lập bàn thờ chó như em không mà em dám so sánh anh với chó, chó anh mua được chứ em thử mua anh xem, có mà mua được…Em có bao giờ hiểu cảm giác của anh.

- Anh quá đáng thì có.

- Lắm lúc anh còn không thấy anh bằng nó

….Và tình cảm chấm dứt vì 1 con chó. Vâng 2 năm qua mình không bằng con chó. Đời thuở nào lập bàn thờ cho chó, đúng là cuồng chó.”

Confession của anh chàng nhanh chóng nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Các cô gái, nhất là những người yêu động vật tỏ ra giận dữ và cho rằng chàng trai này chỉ giỏi ghen tuông, khi sự việc giữa hai người không đáng bị như thế.

Một cô gái nhận xét: “Chó là cầu nối hai người đến với nhau, chẳng phải anh quen người ta từ groups chó à? Cô ấy thương chó, mà lại còn là chó anh tặng. Những người yêu chó đều xem nó như con mình.