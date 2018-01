Điều kỳ diệu gì xảy ra khi bạn uống nước ép dưa chuột mỗi sáng

Uống nước ép dưa chuột mỗi sáng cung cấp các chất chống oxy hoá ngăn ngừa tổn thương tế bào từ sự căng thẳng oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Dưa chuột cũng có các hợp chất gọi là cucurbitacins và một nhóm các chất dinh dưỡng được gọi là lignans, giúp ngừa ung thư. Kali trong dưa là chất điện phân giúp điều chỉnh lượng natri mà thận giữ lại, nhờ đó giúp hạ huyết áp. Uống nước ép dưa chuột giúp làm dịu làn da của bạn từ bên trong và bên ngoài. Thức uống này cũng chứa vitamin B5 giúp làn da khỏe mạnh. Dưa chuột có hàm lượng vitamin K cao, yếu tố giúp xương và mô khỏe mạnh.Nước ép dưa chuột làm tăng sự trao đổi chất và hạn chế sự thèm ăn. Điều này khiến bạn dễ dàng giảm cân hơn. Hàm lượng silica trong dưa không chỉ tốt cho làn da của bạn mà còn giúp ích cho sức khoẻ mô cơ của bạn. Uống nước dưa chuột hàng ngày giúp hồi phục cơ sau khi tập thể dục và sức khoẻ thể chất tổng thể. Hàm lượng fisetin trong nước dưa chuột giúp cải thiện chức năng và trí nhớ của não. Một số nghiên cứu đã gợi ý rằng nước ép dưa chuột sẽ giúp bệnh nhân Alzheimer duy trì các chức năng nhận thức. Dưa chuột có tác dụng làm mát cơ thể, ngăn bạn phát ra hơi thở hôi. Nước dưa làm tăng nước bọt và loại bỏ các vi khuẩn có mùi trong miệng. Uống nước dưa chuột giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt do hàm lượng chất xơ cao. Nguồn ảnh: Boldsky. Video "Giảm cân an toàn với thực phẩm". (Nguồn: VTC)

