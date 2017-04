Điều gì xảy ra với cơ thể khi ái ân?

Não tràn ngập các loại hormone hạnh phúc Cực khoái giải phóng rất nhiều oxytocin – hormone làm cho bạn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, bộ não của phụ nữ có khả năng giải phóng lượng hormone này gấp nhiều lần so với nam giới. Đồng thời, bạn cũng cảm thấy tự tin hơn do có hormone dopamine. Đừng ngạc nhiên khi bạn cảm thấy mình vui vẻ lạ thường khi bắt đầu quan hệ tình dục, điều này là hoàn toàn bình thường. Vòng một tăng kích cỡ

Khi bạn có quan hệ tình dục, hệ thống thần kinh của bạn bị kích thích làm cho các mạch máu giãn nở và các mô của ngực cũng tăng kích cỡ. Trong và sau khi quan hệ tình dục, ngực có thể tăng lên 25% so với bình thường.

Núm vú trở nên nhạy cảm

Khi bạn bắt đầu màn quan hệ, cơ thể sẽ trải qua rất nhiều phản ứng như lượng máu chảy mạnh hơn và căng cơ ở những nơi bình thường bạn chưa bao giờ có. Đó là đầu vú trở nên cứng hơn để góp phần vào việc đạt cực khoái.

Cơ thể sẽ có những thay đổi rất lớn khi có "chuyện ấy".

Âm đạo thay đổi

Trước và sau khi ái ân , âm vật của bạn sẽ sưng lên và giãn rộng một chút. Sau cơn cực khoái 20 phút thì nó mới trở lại bình thường.

Khi một người phụ nữ được kích thích tình dục, chiều dài âm đạo cũng có thể tăng lên đến 15cm, và chiều rộng sẽ co lại nhanh chóng để kích thích nam giới đạt cực khoái và dẫn đến xuất tinh. Nhiệt độ trung bình của âm đạo là 37 độ C nhưng khi hưng phấn, máu được lưu thông dồn dập, nhiệt độ bên trong âm đạo sẽ tăng nhanh lên đến 38,5 độ C, làm cho sự lưu thông máu ở nam giới tăng nhanh và có cảm giác hưng phấn.

Trái tim đập nhanh hơn bình thường

Hoạt động thể lực trong tâm trạng phấn khích đòi hỏi tim phải hoạt động mạnh hơn để bơm máu đi khắp cơ thể, đặc biệt là bộ phận sinh dục. Tỷ lệ hít thở tăng lên, giúp trái tim duy trì tốc độ nhanh hơn. Bằng cách này, tình dục gần giống như một cuộc tập luyện.