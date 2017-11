Điều gì xảy ra nếu mùa Đông ngâm chân bằng nước gừng

Ngoài việc ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện thì việc áp dụng các liệu pháp dưỡng sinh để chăm sóc sức khỏe cũng mang lại nhiều hiệu quả. Mùa Đông thời tiết lạnh giá, hãy chăm sóc sức khỏe bằng cách đơn giản: Ngâm chân bằng nước gừng. Ảnh: cnkang. Điều trị cảm lạnh: Mùa Đông nếu bị cảm lạnh, hãy lấy một củ gừng già to đập dập cho vào nồi đun sôi, sau đó dùng lửa nhỏ đun một lúc cho ra tinh dầu. Đợi nước nguội khoảng 40 dộ C, dùng ngâm chân có thể trị được cảm lạnh trong mùa Đông. Ảnh: dahe Trừ phong tê thấp: Gừng tươi có tác dụng phòng hán khí xâm nhập cơ thể, trừ phong. Những bệnh nhân phong tê thấp mỗi tối trước khi đi ngủ nên duy trì thói quen ngâm chân với nước gừng nóng khoảng 30 phút có tác dụng trị bệnh rất tốt. Ảnh: 65jilin Tuy nhiên khi ngâm chân nên dùng thùng gỗ thông để có được hiệu quả cao nhất. Ảnh: vcg. Đối với những người bị chứng chân tay lạnh vào mùa Đông nên chăm chỉ ngâm chân bằng nước gừng nóng. Nguyên nhân tay chân tê lạnh vào mùa Đông là do thiếu máu, máu lưu thông đến gan bàn tay, bàn chân kém. Ảnh: vcg. Gan bàn chân là nơi tập trung nhiều huyệt đạo và kinh lạc của gan, thận. Ngâm chân bằng nước gừng nóng thường xuyên sẽ giúp kích thích các huyệt đạo, tăng cường tuần hoàn máu, giảm chứng chân tay lạnh. Ảnh: paixin. Cải thiện giấc ngủ: Khi ngâm chân bằng nước gừng tươi cho thêm chút giấm sẽ giúp kích hoạt các huyệt đạo dưới gan bàn chân, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp thư giãn và thoải mái, xua tan mệt mỏi, có lợi cho giấc ngủ ngon. Ảnh: douguo Bảo vệ thận: Ngâm chân bằng nước gừng nóng giúp cơ thể cải thiện tình trạng thiếu máu, tốt cho chức năng của thận. Ảnh: douguo Chống lão hóa: Suy thận hoặc chức năng thận kém sẽ khiến cơ thể nhanh già, ngâm chân bằng nước gừng tươi giúp bảo vệ thân, chống lão hóa, kéo dài thanh xuân. Ảnh: 365jia.

