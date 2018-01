Điều bất ngờ sẽ đến nếu uống nước hoàng kỳ mỗi ngày

Bệnh tiểu đường: Chăm chỉ uống nước sắc hoàng kỳ trị hiệu quả triệu chứng phù thững, sắc mặt vàng xạm ở bệnh nhân tiểu đường. Với những vết thương lâu lành và có hiện tượng viêm loét cần bổ sung thêm sắn dây, xích thước, hồng cân vào đun cùng với hoàng kỳ hiệu quả càng rõ rệt. Bệnh nhân huyết áp cao thường xuyên uống nước hoàng kỳ có thể hạ và điều hòa huyết áp hiệu quả. Khí lá lách hư yếu khiến thần kinh suy nhược, mệt mỏi, khí đoản, nhiều đờm. Dùng hoàng kỳ, đảng sâm, bạch thuật, phục linh đun nước uống sẽ điều trị được chứng bệnh này. Người bị bệnh tim do thiếu sắt mỗi ngày nên dùng 50g hoàng kỳ dể đun nước uống, mỗi ngày uống ba lần là được. Các nhà khoa học đã chứng minh hoàng kỳ giúp giảm co thắt ngực cải thiện đáng kể chỉ số lâm sàng bệnh tim. Ngoài ra uống hoàng kỳ còn có tác dụng tăng cường độ co bóp của cơ tim, giúp tăng cường hoạt động bơm máu qua tim. Sau khi vận động, nếu chăm chỉ uống nước hoàng kỳ, cơ thể được tăng cường thêm protein trong máu. Ngoài ra, hàng ngày uống hoàng kỳ còn giúp thần kinh tốt hơn, cải thiện được tình trạng hụt hơi. Nếu muốn phòng chống cảm lạnh, cho thêm hoàng kỳ sắc cùng với gừng tươi sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra có thể kết hợp với tiểu mạch, rễ cây ma hoàng sắc lấy nước uống có thể trị chứng mồ hôi trộm. Nếu bị viêm mũi mãn tính có thể dùng hoàng kỳ cùng bạch thuật đun lấy nước uống. Dùng Hoàng kỳ, đương quy, sinh địa và củ ấu, mỗi loại 30g sắc cùng nhau lấy nước ngày uống hai lần sáng tối có thể hỗ trợ điều trị bệnh vảy nến. (Ảnh trong bài: huitu, cntuku, paixin )

Bệnh tiểu đường: Chăm chỉ uống nước sắc hoàng kỳ trị hiệu quả triệu chứng phù thững, sắc mặt vàng xạm ở bệnh nhân tiểu đường. Với những vết thương lâu lành và có hiện tượng viêm loét cần bổ sung thêm sắn dây, xích thước, hồng cân vào đun cùng với hoàng kỳ hiệu quả càng rõ rệt. Bệnh nhân huyết áp cao thường xuyên uống nước hoàng kỳ có thể hạ và điều hòa huyết áp hiệu quả. Khí lá lách hư yếu khiến thần kinh suy nhược, mệt mỏi, khí đoản, nhiều đờm. Dùng hoàng kỳ, đảng sâm, bạch thuật, phục linh đun nước uống sẽ điều trị được chứng bệnh này. Người bị bệnh tim do thiếu sắt mỗi ngày nên dùng 50g hoàng kỳ dể đun nước uống, mỗi ngày uống ba lần là được. Các nhà khoa học đã chứng minh hoàng kỳ giúp giảm co thắt ngực cải thiện đáng kể chỉ số lâm sàng bệnh tim. Ngoài ra uống hoàng kỳ còn có tác dụng tăng cường độ co bóp của cơ tim, giúp tăng cường hoạt động bơm máu qua tim. Sau khi vận động, nếu chăm chỉ uống nước hoàng kỳ, cơ thể được tăng cường thêm protein trong máu. Ngoài ra, hàng ngày uống hoàng kỳ còn giúp thần kinh tốt hơn, cải thiện được tình trạng hụt hơi. Nếu muốn phòng chống cảm lạnh, cho thêm hoàng kỳ sắc cùng với gừng tươi sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra có thể kết hợp với tiểu mạch, rễ cây ma hoàng sắc lấy nước uống có thể trị chứng mồ hôi trộm. Nếu bị viêm mũi mãn tính có thể dùng hoàng kỳ cùng bạch thuật đun lấy nước uống. Dùng Hoàng kỳ, đương quy, sinh địa và củ ấu, mỗi loại 30g sắc cùng nhau lấy nước ngày uống hai lần sáng tối có thể hỗ trợ điều trị bệnh vảy nến. (Ảnh trong bài: huitu, cntuku, paixin )