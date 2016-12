Điểm tên những căn bệnh lạ lùng tưởng chỉ có trong phim

Điều đầu tiên chúng ta làm mỗi buổi sáng là vươn vai để cảm thấy thoải mái hơn nhưng đối với Nicola Whitehill thì mọi chuyện phức tạp hơn. Cô cần 3 tiếng mỗi ngày để tắm trong dầu và bôi kem dưỡng ẩm lên da để tay chân khỏi bị cứng. Người phụ nữ 40 tuổi này mắc bệnh lạ xơ cứng bì khiến da và các mạch máu bị cứng lại không vận động được. Một em bé ở xứ Wales đã được gọi là Pinocchio giữa đời thực vì một căn bệnh hiếm gặp khiến cậu bé có chiếc mũi dài như nhân vật trong phim. Đây là bệnh thoát vị não, một dị tật bẩm sinh khiến não phát triển xuyên qua sọ và chui xuống mũi. Mới 21 tháng tuổi nhưng bé Ollie Trezise đã phải mổ vài lần thì mới thở được. Được bạn bè và gia đình gọi là “công chúa ngủ trong rừng” nhưng cuộc sống của Louisa Ball không đẹp như trong cổ tích. Vì mắc hội chứng Kleine-Levin nên mỗi giấc ngủ của cô bé kéo dài 2 tuần nên không chỉ ảnh hưởng đến việc học hành, giải trí mà còn mất cả kỳ nghỉ với gia đình. Một em bé sơ sinh được gọi là Benjamin Button của Bangladesh khi mới đẻ mà trán đầy nếp nhăn, mắt hõm sâu, da nhăn nheo trông giống như một ông già vì mắc bệnh lão hóa sớm. Em bé này khiến bất cứ ai cũng phải tò mò đến xem nhưng bố mẹ của bé thì lại không hề cảm thấy căng thẳng. Ước tính cứ 8 triệu ca sinh thì có 1 trường hợp bị lão hóa sớm như thế này. Trong suốt 40 năm, ông Paul Karason quê ở Oregon có làn da trắng của người châu Âu, mặt cũng có tàn nhang và tóc thì hơi đỏ cho đến khi làn da của ông chuyển thành màu xanh do một bệnh kỳ lạ gọi là ngộ độc bạc. Ông bắt đầu dùng bạc để thay thế thuốc chữa bệnh mà không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ông hy vọng màu bạc sẽ phai đi nhưng không may ông phải mang làn da bạc này suốt đời. Cô gái bong bóng Brynn Duncan không hề nói đùa khi cô nói cô bị dị ứng với chính cuộc sống của mình. Ở tuổi 20, cô đã bị một số bệnh mãn tính và một trong số đó khiến cô phải ăn bằng ống thông. Cô là một trong số vài người trên thế giới bị dò tĩnh mạch và thường xuyên phải ngồi xe lăn, đồng thời cô cũng bị hội chứng nhịp nhanh tư thế khiến chỉ đứng vài phút là lả đi. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân bệnh tế bào mast. Mỗi khi trời lạnh là Gracie Hughes lại không khác gì công chúa Elsa ngoài đời thực khi lại mắc bệnh rối loạn vận mạch. Mọi hoạt động bình thường như đi chơi đối với bé đều là thử thách, bé không được ăn kem hay uống đồ lạnh, mỗi khi ra khỏi nhà là phải mặc nhiều lớp quần áo giữ nhiệt, đi 2 đôi tất và đi găng tay bằng bàng. Bệnh xảy ra do các mạch máu ở các điểm đầu mút như quá nhạy cảm với nhiệt độ làm ảnh hưởng đến quá trình bơm máu. Bệnh loạn dưỡng cơ: Rất nhiều phụ nữ chọn cách dao kéo để biến mình thành con búp bê xinh đẹp nhưng một phụ nữ đã trở thành búp bê sống mà không hề phải phẫu thuật mà là bị bệnh loạn dưỡng cơ. Căn bệnh khiến cô gái 28 tuổi này bị yếu và thoái hóa cơ, không đi được xa và thường phải chở đi như một con búp bê thực sự, mỗi khi hay quần áo, ngồi lên ghế hay các hoạt động bình thường khác cô đều cần người khác giúp đỡ. Vì khó ăn khó nuốt nên vóc dáng của cô cũng rất nhỏ. (Nguồn ảnh: Oddee)

