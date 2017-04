Điểm mặt thực phẩm GMO phổ biến trong mâm cơm Việt

Khoảng 85% ngô được trồng tại Mỹ được liệt vào danh sách thực phẩm GMO. Nhiều nhà sản xuất đã biến đổi ngô và đậu nành để chúng kháng chất herbicide glyphosate dùng để diệt cỏ. Đậu nành là thực phẩm biến đổi gien hàng đầu vì các nhà sản xuất muốn đậu nành có hàm lượng axit oleic cao. Axit oleic là chất tự nhiên có trong dầu oliu, đây là một chất béo không bão hòa đơn có thể làm giảm các cholesterol xấu khi dùng thay thế cho các chất béo khác. (Ảnh: Alibaba) Bí ngòi vàng và bí ngòi xanh: Số lượng của hai thực phẩm biến đổi gien này được bán ra trên thị trường không nhiều. Trong hai giống bí này có những gien protein chống lại virus. Tuy nhiên bạn sẽ khó lòng phân biệt đâu là bí ngòi GMO và bí ngòi thường. (Ảnh: Conscious Life News) Hạt cải được cho phép biến đổi gien từ năm 1996 nhưng 10 năm sau, tức năm 2006 thì khoảng 90% hạt cải ở Mỹ đã được biến đổi gien. (Ảnh: Pinterest) Củ cải đường: Trong số những thực phẩm biến đổi gien thì củ cải đỏ gây tranh cãi nhiều nhất. Loại củ này được cho phép biến đổi gien vào năm 2005 nhưng đến năm 2010 thì bị cấm và năm 2012 thì lại được cấp phép trở lại. (Ảnh: Bit of the Good Stuff) Sữa: Để tăng sản lượng sữa, người ta thường cho bò ăn rBGH (một loại hormone tăng trưởng). Loại này đã bị cấm ở châu Âu cũng như Nhật Bản, Canada, New Zealand và Australia. (Ảnh: Medical news) Bột bắp là bột làm từ ngô – cụ thể là ngô biến đổi gien. Bột bắp không hề có chất dinh dưỡng nhưng lại mang đủ nguy cơ từ thực phẩm biến đổi gien. Bột này được dùng trong nhiều loại đồ ăn công nghiệp và có thể gây các bệnh tiêu hóa. (Ảnh: Youtube) Cà chua: Khi thử nghiệm thì cà chua biến đổi gien có ít đặc tính chống oxy hóa hơn cà chua tự nhiên. Hơn nữa vì là cà chua biến đổi gien nên loại quả này bị giảm chất dinh dưỡng. (Ảnh: Healthy Natural Cures) Xúc xích: Ngoài các chất bảo quản thì hầu hết các loại xúc xích đều có chứa siro bắp nên cũng được coi là thực phẩm biến đổi gien. Vì vậy bạn không nên mua xúc xích đóng gói sẵn mà nên mua các loại xúc xích làm từ thịt sạch, thịt hữu cơ. (Ảnh: Wikia) Kem: Món ăn giảm nhiệt mùa hè này có chứa HFCS, siro bắp và bột bắp, ngoài ra còn có rGBH. Trừ khi bạn mua kem hữu cơ hoặc kem tự làm từ các nguyên liệu hữu cơ thì khả năng là một thìa kem bạn ăn sẽ chứa đầy các ADN bị biến đổi và cả hormone tăng trưởng. (Ảnh: morellisicecream.com) Vitamin tổng hợp và không hữu cơ: Rất nhiều loại vitamin, trong đó có vitamin dành cho trẻ em có thành phần cơ bản là thực vật như ngô, đậu nành. Nhiều loại còn có chứa độc tố thần kinh aspartime và dầu thủy phân (Ảnh: Natural Cures Store) Sữa công thức: Nếu không được dán nhãn hữu cơ thì hầu hết sữa công thức có thành phần cơ bản là đậu nành biến đổi gien và rGBH làm ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe trẻ em. (Ảnh: Vocativ) Bí đỏ: Nhiều loại bí đỏ đã được biến đổi gien để kháng bệnh dịch. Vì vậy khi mua bí đỏ tốt nhất là nên mua bí hữu cơ. (Ảnh: Organic Facts) Dầu thực vật: Được làm từ đậu nành, ngô, bông và dầu hạt cải. Tất cả những nguyên liệu này đều đã được biến đổi gien để kháng thuốc diệt cỏ. (Ảnh: Telegraph)

