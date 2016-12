Điểm mặt bệnh dễ mắc với cô nàng hay đi spa

Những cô nàng ham mê làm đẹp nên được cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn trong spa làm đẹp. Một báo cáo của CDC năm 2004 cho thấy, hơn một nửa bồn tắm xông hơi ở Mỹ vi phạm tiêu chuẩn an toàn sức khỏe cộng đồng. Trong số 5.000 spa được kiểm tra, có đến 57% vi phạm về an toàn, hầu hết các spa đều vi phạm về chất lượng nước sạch. Liệu pháp quấn rong biển giảm cân. Biện pháp dùng nhiệt để khuyến khích mồ hôi thoát ra có thể gây áp lực lên hệ thống tim mạch và tăng nguy cơ mất nước. Lượng i ốt được hấp thụ vào cơ thể cũng gây rối loạn chức năng tuyến giáp. Massage và kinh nguyệt. Kết hợp xoa bóp trong kỳ kinh nguyệt là một con dao hai lưỡi. Tuy rằng massage có thể giúp máu lưu thông và giảm đau lưng, đầy hơi nhưng nếu massage không khéo léo có thể làm tăng chảy máu trong chu kỳ. Xông hơi làm nhiễm trùng đường hô hấp. Một số người thấy liệu pháp xông hơi vô cùng thoải mái để thải độc và làm giãn nở lỗ chân lông. Tuy nhiên, nếu bạn bị cảm, bệnh về đường hô hấp hay bệnh tim mạch, huyết áp thì nhiệt độ ẩm làm cho bạn khó thở. Hơn nữa, môi trường ẩm thấp của phòng tắm hơi spa cũng là nơi nuôi dưỡng các vi khuẩn. Làm móng. Nghiên cứu sơ bộ về các phương pháp làm móng dùng đèn UV-A chiếu sáng có thể góp phần nguy cơ ung thư. Một số thao tác cắt, xen, rửa móng cũng có thể gây ra những tổn thương về thần kinh nhất định. Những người có bệnh tiểu đường cũng phải thật cẩn thận khi điều trị đôi chân của mình. Bởi việc cắt tỉa vào sâu lớp biểu bì sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng bàn chân gọi là viêm mô tế bào. Đó cũng không phải là lý do duy nhất bạn phải cẩn trọng. Không ai dám chắc nguồn nước và vật dụng spa có được sát khuẩn diệt trùng hay không. Nếu như bệnh nhân tiểu đường có vết loét, vi khuẩn rất dễ xâm nhập. Đốt nến lấy ráy tai. Phương pháp này đang được ca ngợi là dễ chịu và an toàn để loại bỏ tạp chất, độc tố và cải thiện thính lực. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nó nguy hiểm và có thể gây ra vấn đề sức khỏe quan trọng bao gồm bỏng, thủng màng nhĩ và tắc nghẽn ống tai hoặc gây lỗ thủng nghiêm trọng trong tai.

Những cô nàng ham mê làm đẹp nên được cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn trong spa làm đẹp. Một báo cáo của CDC năm 2004 cho thấy, hơn một nửa bồn tắm xông hơi ở Mỹ vi phạm tiêu chuẩn an toàn sức khỏe cộng đồng. Trong số 5.000 spa được kiểm tra, có đến 57% vi phạm về an toàn, hầu hết các spa đều vi phạm về chất lượng nước sạch. Liệu pháp quấn rong biển giảm cân. Biện pháp dùng nhiệt để khuyến khích mồ hôi thoát ra có thể gây áp lực lên hệ thống tim mạch và tăng nguy cơ mất nước. Lượng i ốt được hấp thụ vào cơ thể cũng gây rối loạn chức năng tuyến giáp. Massage và kinh nguyệt. Kết hợp xoa bóp trong kỳ kinh nguyệt là một con dao hai lưỡi. Tuy rằng massage có thể giúp máu lưu thông và giảm đau lưng, đầy hơi nhưng nếu massage không khéo léo có thể làm tăng chảy máu trong chu kỳ. Xông hơi làm nhiễm trùng đường hô hấp. Một số người thấy liệu pháp xông hơi vô cùng thoải mái để thải độc và làm giãn nở lỗ chân lông. Tuy nhiên, nếu bạn bị cảm, bệnh về đường hô hấp hay bệnh tim mạch, huyết áp thì nhiệt độ ẩm làm cho bạn khó thở. Hơn nữa, môi trường ẩm thấp của phòng tắm hơi spa cũng là nơi nuôi dưỡng các vi khuẩn. Làm móng. Nghiên cứu sơ bộ về các phương pháp làm móng dùng đèn UV-A chiếu sáng có thể góp phần nguy cơ ung thư. Một số thao tác cắt, xen, rửa móng cũng có thể gây ra những tổn thương về thần kinh nhất định. Những người có bệnh tiểu đường cũng phải thật cẩn thận khi điều trị đôi chân của mình. Bởi việc cắt tỉa vào sâu lớp biểu bì sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng bàn chân gọi là viêm mô tế bào. Đó cũng không phải là lý do duy nhất bạn phải cẩn trọng. Không ai dám chắc nguồn nước và vật dụng spa có được sát khuẩn diệt trùng hay không. Nếu như bệnh nhân tiểu đường có vết loét, vi khuẩn rất dễ xâm nhập. Đốt nến lấy ráy tai. Phương pháp này đang được ca ngợi là dễ chịu và an toàn để loại bỏ tạp chất, độc tố và cải thiện thính lực. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nó nguy hiểm và có thể gây ra vấn đề sức khỏe quan trọng bao gồm bỏng, thủng màng nhĩ và tắc nghẽn ống tai hoặc gây lỗ thủng nghiêm trọng trong tai.