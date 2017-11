Điểm mặt 9 sản phẩm làm đẹp vô tác dụng, chỉ gây lãng phí tiền

1. Tẩy da chết cho đôi môi

Tẩy da chết cho môi là những lọ nhỏ xíu, dễ thương với nhiều mùi hương đa dạng có giá từ 100-300 ngàn đồng. Các nhà sản xuất chúng tuyên bố rằng, sản phẩm tẩy da chết cho môi của họ sẽ giúp đôi môi luôn mềm mại, căng mọng và tránh được tình trạng nứt nẻ. Thế nhưng, nếu chúng ta tẩy da chết thường xuyên thì tế bào ở môi có thể bị tổn thương nghiêm trọng đấy. Nếu muốn tẩy da chết có thể dùng sản phẩm từ thiên nhiên với tần xuất 2 tuần/lần thì tốt và đỡ tốn kém hơn. 2. Dầu gội chống lão hóa tóc

Một số nhà sản xuất dầu gội đầu cho rằng, tóc của chúng ta sẽ già đi, khô cứng và nhanh rụng nên họ tạo ra loại dầu hội đầu chống lão hóa để giữ cho tóc luôn mạnh khỏe. Tuy nhiên, tóc mềm mượt hay khô cứng là do nguyên nhân di truyền, chế độ ăn uống và chăm sóc tóc của chúng ta hơn là dùng các sản phẩm làm đẹp hóa chất như vậy. 3. Kem BB, CC, DD

Kem BB là kem nền của Nhật Bản mà phụ nữ sử dụng để che khuyết điểm, khiến da đều màu hơn trước khi trang điểm. Các loại kem BB được phụ nữ Châu Á rất yêu thích nên các chuyên gia đã tạo nên 2 loại kem nữa là CC và DD. Nhưng thực tế 3 loại sản phẩm làm đẹp trên chỉ là một loại kem nền với công dụng như nhau. Vì vậy bạn chỉ nên chọn và sử dụng 1 loại kem phù hợp với da của mình. 4. Kem xóa vết rạn da

Những vết rạn da khiến nhiều phụ nữ trên thế giới phải buồn bã. Vì vậy nhiều sản phẩm ra đời hứa hẹn sẽ giúp họ thoát khỏi vết rạn da xấu xí này. Thật không may, những vết rạn như thế chỉ có thể bị loại bỏ bằng phương pháp điều trị thẩm mỹ mà thôi. 5. Kem dưỡng dành cho mắt

Một hộp kem dưỡng nhỏ xíu luôn có giá cao hơn các loại mỹ phẩm khác là do nhà sản xuất truyền thông rằng, da vùng mắt chúng ta nhạy cảm và lão hóa nhanh nếu không được chăm sóc thường xuyên. Tuy nhiên, nhiều loại kem trong số đó chỉ làm ẩm da thôi chứ không chống được tác động của quá trình lão hóa. 6. Mỹ phẩm chống lão hóa

Thật không may, không có loại kem nào có thể giúp bạn thoát khỏi những nếp nhăn tuổi già này cả. Đó là lý do vì sao ngành công nghiệp mỹ phẩm chống lão hóa chỉ dám nói 1 điều duy nhất là sản phẩm của họ làm quá trình lão hóa chậm hơn mà thôi. Để trẻ hóa làn da nhanh chóng, chỉ có phẫu thuật thẩm mỹ mới giúp loại bỏ nếp nhăn. 7. Dầu gội 2 trong 1

Dầu gội đầu có mục đích là làm sạch tóc và da đầu nên có nồng độ kiềm thấp. Trong khi đó dầu xả lại làm cho tóc của bạn "mịn màng" hơn. Theo khoa học, một sản phẩm có chứa 2 tính năng này là điều không thể. Đó là lý do tại sao loại dầu gội đầu 2 trong 1 chỉ là một loại dầu gội thông thường. Vì vậy, hãy sử dụng riêng biệt 2 sản phẩm này. 8. Các loại kem ủ tóc

Hầu hết các sản phẩm chăm sóc tóc đều có 3 loại: dầu gội, dầu xả, kem ủ tóc. Kem ủ tóc hay mặt nạ cho tóc cung cấp các dưỡng chất để nuôi tóc chắc khỏe, mềm mượt hơn. Tuy nhiên, sử dụng nhiều hơn 2 lần/tuần lại là điều không tốt. Thêm vào đó, nếu sử dụng đúng loại dầu gội và dầu xả phù hợp cho mái tóc thì bạn chẳng cần dùng đến kem ủ tóc làm gì. 9. Thuốc nhuộm có tác dụng dưỡng tóc

Quá trình nhuộm tóc luôn gây ảnh hưởng đến cấu trúc tóc. Vì vậy các chất dưỡng có trong thuốc nhuộm cũng chẳng thể ngăn chặn quá trình này. Đó là lý do tại sao bất kỳ chất dưỡng tóc nào cũng chỉ là một phương pháp tiếp thị.

