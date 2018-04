Điểm danh những vụ thu hồi TPCN gây xôn xao dư luận

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) – Bộ Y tế đã yêu cầu tạm dừng lưu thông hàng hóa đối với lô sản phẩm thực phẩm chức năng Siro High Pro và 1 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ginkgo 600.

Lô sản phẩm thực phẩm chức năng Siro High Pro bị tạm dừng lưu thông có mã số SX: 010216, NSX: 18/2/2016, HSD: 18/2/2019, của Công ty TNHH Dược phẩm Trung Hàn (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lý do dừng lưu thông vì mẫu sản phẩm này (lấy mẫu tại 78 D5 khu đô thị Đại Kim, sản xuất tại Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế USA ở khu công nghiệp Thanh Oai - Hà Nội) có kết quả kiểm nghiệm không đạt chất lượng.

Cùng với đó, Cục An toàn thực phẩm cũng ra quyết định tạm dừng lưu thông hàng hóa đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ginkgo 600 (lô SX 040517040520 của Công ty Cổ phần Dược phẩm liên doanh Việt Pháp). Lý do tạm dừng lưu hành và thu hồi sản phẩm vì mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng.

Đây chỉ là hai trong số không ít thực phẩm chức năng, công ty dược phẩm bị xử phạt hành chính, thu hổi vì sản phẩm không đạt yêu cầu.

Quảng cáo TPCN sai phép, Công ty Hoài Thương Organic bị phạt 50 triệu đồng

Ngày 15/3/2018, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoài Thương Organic (địa chỉ: số 330/30 Khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) số tiền phạt 50.000.000 đồng với 02 hành vi vi phạm: Quảng cáo sản phẩm thực phẩm Bột ngũ cốc diệp ngọc lam trên website: http:// thaoduocnamvietnam.com không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định;



Quảng cáo sản phẩm thực phẩm Bột ngũ cốc diệp ngọc lam trên website: http:// thaoduocnamvietnam.com thiếu tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.Cùng với hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoài Thương Organic tháo gỡ nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm Bột ngũ cốc diệp ngọc lam vi phạm nêu trên trên website: http:// thaoduocnamvietnam.com; cải chính thông tin theo quy định.

Thu hồi Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU không đạt chất lượng



Tháng 2/2018, Cục An toàn thực phẩm ban hành Thông báo số 675/TB-ATTP về việc Tạm dừng việc lưu thông hàng hóa đối với lô sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU, Lô sản xuất: 010118, Ngày sản xuất 02/01/18, Hạn sử dụng 02/01/21 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị y tế Bình Minh.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ghi trên nhãn sản phẩm cho thấy công ty này có địa chỉ: số 112 Đường Trần Phú, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Địa chỉ trụ sở Công ty đang hoạt động: Lô 99 Khu Bãi Sậy, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội).Địa điểm lấy mẫu tại kho của Công ty: Lô 18 Liền kề 17 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội. Lý do tạm dừng lưu thông sản phẩm này là do có kết quả kiểm nghiệm không đạt chất lượng.Trước đó, Cục An toàn thực phẩm cũng đã Thu hồi hiệu lực Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy số 931/2017/ATTP-TNCB ngày 09/01/2017 cho sản phẩm phụ gia thực phẩm: INNOSOL GMS 60 đã cấp cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại KDC tại địa chỉ: Số 403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.