Đây là lý do ăn củ sen mùa thu tốt hơn nhân sâm

Ảnh minh họa, nguồn: photophoto.cn.



Tiêu đờm, trừ ho: với tiết trời thu khô hanh dễ mắc các bệnh đường hô hấp, ăn củ sen sẽ giúp giảm được triệu chứng ho, hen, tiêu đờm...

Làm mát máu, cầm máu: trong củ sen có chứa axit tannic, vitamin K giúp co mạch máu. Củ sen tươi tính hàn nên có tác dụng làm mát máu và cầm máu. Ví dụ bị chảy máu cam, ho ra máu hoặc trong đờm có máu thì nên dùng củ sen tươi hoặc ngó sen tươi sắc uống. >>> Mời độc giả xem video: "Những thực phẩm giàu dinh dưỡng cho ngày nắng nóng, khô hanh" tại đây. Nguồn: H1.



Tiêu thũng, giải độc, tiêu sưng: ăn củ sen tươi hoặc giã lấy nước uống kèm với rượu có thể giúp tiêu sưng, trừ thũng, giải độc.

Hạ đường huyết, giảm mỡ máu, nhuận tràng: củ sen tươi giàu chất xơ, hàm lượng kali vượt trội nhưng năng lượng lại thấp vì thế ăn củ sen có thể giúp giảm mỡ máu, giảm lượng đường huyết và cholesterol, tăng cương nhu động ruột giúp nhuận tràng, tránh táo bón.

Dưỡng tâm, an thần, giảm nguy cơ bệnh tim mạch: củ sen giàu vitamin B đặc biệt là vitamin B6 nên có tác dụng giảm căng thẳng, đau đầu, giảm gia tăng kích thích lên tim mạch.





Bổ gan: do hàm lượng chất tannin có trong củ sen sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của gan.

Tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống ung thư: chỉ với 100g củ sen thể cung cấp đến 73% nhu cầu vitamin C cần thiết mỗi ngày. Vì thế việc ăn thường xuyên củ sen vào mùa thu sẽ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa được sự tấn công của bệnh tật, đặc biệt là ung thư.

Bạn có thể tham khảo một số món canh bổ dưỡng nấu với củ sen sau đây:

Canh củ sen nấu sườn non, ảnh: ea3w.



Canh củ sen nấu sườn non:

đây là một trong những món canh dưỡng sinh quan trọng trong mùa thu. Nguyên liệu: 4 lạng sườn non, 1 củ sen, 1 củ cà rốt, vài lát gừng tươi, hành lá và gia vị vừa đủ.

Cách làm: sườn trần qua nước sôi 3 phút rồi xả sạch, sau đó cho vào nồi đổ nước, thêm vài lát gừng tươi và chút muối ninh mềm. Cà rốt, củ sen nạo vỏ, rửa sạch sắt miếng vừa ăn. Sau khi sườn mềm, cho củ sen và cà rốt vào ninh cùng cho chín mềm, nêm nếm gia vị vừa miệng thêm hành là múc ra ăn nóng.

Canh củ sen với móng giò, hạt sen: nguyên liệu: 1 chiếc móng giò làm sạch, 1 củ sen, 1 ít hạt sen, hành lá, gia vị.

Cách làm: Hạt sen ngâm vào nước cho mềm nấu nhanh chín, móng giò trần nước sôi vớt ra bóp muối rửa sạch để loại bỏ mùi hôi, cho vào nồi chế nước và gia vị cùng hạt sen ninh mềm. Củ sen lột vỏ, rửa sạch cắt miếng vừa ăn. Sau khi móng giò đã mền cho củ sen vào nấu chín mềm, nêm nếm gia vị vừa miệng rắc thêm hành lá múc ra ăn nóng. Món này đặc biệt tốt cho phụ nữ vừa sinh con.







