Đây chính là lý do nên chăm chỉ ăn bưởi mùa Đông

Bưởi là loại hoa quả chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao. Đặc biệt bưởi đào có β- Carotene và lycopene, có tác dụng chuyển hóa vitamin A bảo vệ sự toàn vẹn của các tế bào biểu mô. Bưởi giàu protein, axit hữu cơ, vitamin, canxi, phốt pho, magiê, natri cần thiết cho cơ thể con người. Mỗi 100g bưởi có 0.7g protein, 0.6g chất béo và 57 calo. Mùa Đông thường xuyên ăn bưởi có thể giúp bảo vệ đường hô hấp, đặc biệt là bưởi đào bởi hàm lượng chất dinh dưỡng hơn nhiều so với bưởi thông thường. Theo Đông y, bưởi tính hàn, có vị ngọ và chua, có tác dụng tiêu đờm, tốt cho dạ dày, nhuận phổi, bổ huyết, làm sạch đường tiêu hóa, lợi tiểu. Bưởi có thể giúp vết thương mau lành và có tác dụng hỗ trợ hiệu quả trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường huyết. Đặc biệt là vào mùa Đông, khi thời tiết lạnh giá hanh khô, thành mạch có xu hướng co lại, bưởi chứa hoạt tính sinh học giúp giảm độ nhớt của máu, ăn nhiều bưởi sẽ giúp ngăn ngừa huyết khối, đột quỵ, tắc nghẽn mạch máu não cũng như các bệnh về huyết quản. Bưởi chứa thành phần tương tự như insulin nên là thực phẩm lý tưởng dành cho những người bị bệnh tiểu đường. Đặc biệt bởi chứa nguyên tố hiếm kali nhưng hầu như không có natri nên có lợi cho việc duy trì sự bền vững của tim mạch và thận. Đây chính là loại quả tuyệt vời dành cho bệnh nhân cao huyết áp và mắc bệnh lý về thận. Mùa Đông thường lười vận động, trời lạnh cơ thể thường tích lũy năng lượng dư thừa bằng việc tích lũy mỡ. Chăm chỉ ăn bưởi giảm cân hiệu quả bởi thực phẩm này chứa lượng vitamin C cao, có khả năng đốt mỡ cao.

