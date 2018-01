Đau nửa đầu thì chớ dại ăn những thực phẩm này

Socola chứa chất phenylethylamine khiến mạch máu co lại và giãn ra, sau đó gây đau đầu. Vì vậy, nếu bạn bị đau nửa đầu thì không nên ăn socola. Hàm lượng caffein trong cà phê có thể khiến các dây thần kinh trong đầu bạn nóng lên và gây ra chứng đau nửa đầu. Các độc tố kích thích có trong chất tạo ngọt nhân tạo khiến tế bào thần kinh kích thích không đều, do đó có thể gây đau nửa đầu. Rượu rất có hại cho sức khoẻ, cả về thể chất và tinh thần. Bởi rượu có tính chất viêm, nó có thể làm bốc hỏa dây thần kinh trong đầu. Đậu Hà Lan cũng chứa một số amin khiến cho tình trạng đau đầu của bạn trầm trọng hơn. Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói...thường có chất bảo quản và chất nitrat gây đau đầu. Chất bảo quản có chứa axit nitric có thể làm giãn mạch máu trong não. Khi bạn ăn thực phẩm lên men, mức độ tyramine sẽ tăng lên. Tyramine là một hợp chất có thể gây ra sự mất cân bằng hormone gây nên chứng đau nửa đầu. Nếu bạn không muốn tình trạng đau đầu nặng hơn, chớ ăn phô mai. Ăn thực phẩm nhiều muối thường xuyên không tốt cho sức khoẻ bởi lượng muối trong máu có thể dẫn đến cao huyết áp, điều này gây ra chứng đau đầu. Ăn táo cả vỏ cũng có thể gây đau vì nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trái cây vỏ đỏ như táo, lê…đều chứa tanin, chất gây ra chứng đau nửa đầu khi ăn thường xuyên. Nguồn ảnh: Boldsky. Video "Giảm cân an toàn với thực phẩm". (Nguồn: VTC)

Socola chứa chất phenylethylamine khiến mạch máu co lại và giãn ra, sau đó gây đau đầu. Vì vậy, nếu bạn bị đau nửa đầu thì không nên ăn socola. Hàm lượng caffein trong cà phê có thể khiến các dây thần kinh trong đầu bạn nóng lên và gây ra chứng đau nửa đầu. Các độc tố kích thích có trong chất tạo ngọt nhân tạo khiến tế bào thần kinh kích thích không đều, do đó có thể gây đau nửa đầu. Rượu rất có hại cho sức khoẻ, cả về thể chất và tinh thần. Bởi rượu có tính chất viêm, nó có thể làm bốc hỏa dây thần kinh trong đầu. Đậu Hà Lan cũng chứa một số amin khiến cho tình trạng đau đầu của bạn trầm trọng hơn. Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói...thường có chất bảo quản và chất nitrat gây đau đầu. Chất bảo quản có chứa axit nitric có thể làm giãn mạch máu trong não. Khi bạn ăn thực phẩm lên men, mức độ tyramine sẽ tăng lên. Tyramine là một hợp chất có thể gây ra sự mất cân bằng hormone gây nên chứng đau nửa đầu. Nếu bạn không muốn tình trạng đau đầu nặng hơn, chớ ăn phô mai. Ăn thực phẩm nhiều muối thường xuyên không tốt cho sức khoẻ bởi lượng muối trong máu có thể dẫn đến cao huyết áp, điều này gây ra chứng đau đầu. Ăn táo cả vỏ cũng có thể gây đau vì nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trái cây vỏ đỏ như táo, lê…đều chứa tanin, chất gây ra chứng đau nửa đầu khi ăn thường xuyên. Nguồn ảnh: Boldsky. Video "Giảm cân an toàn với thực phẩm". (Nguồn: VTC)