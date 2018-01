Đâu là bí quyết sở hữu thân hình bốc lửa của hoa hậu H’Hen Niê?

Vượt qua hai thí sinh vô cùng mạnh trong top 3 là Hoàng Thùy – quán quân của chương trình Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 2 và Mâu Thủy – quán quân của chương trình Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 4, sự đăng quang của H’Hen Niê khiến cho nhiều người cảm thấy khá sửng sốt và bất ngờ, bởi vốn dĩ cô nàng người mẫu này trước giờ vẫn được đánh giá là khá mờ nhạt so với hai người còn lại, về cả năng lực lẫn mức độ thu hút về mặt truyền thông.

Hoa hậu H'Hen Niê

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xưa đến nay là một cuộc thi tầm cỡ. Không chỉ tìm ra chủ nhân cho chiếc vương miện danh giá mà người kế nhiệm còn mang xứ mệnh cao cả, đại diện Việt Nam đến với "đấu trường" nhan sắc quốc tế.

Vì thế, hoa hậu H'Hen Niê vốn không có nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt lại đăng quang, sẽ không tránh khỏi sự tranh cãi từ dư luận.

Vậy hãy cùng xem lại những tiêu chí mà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cần phải có do ban tổ chức cuộc thi đề ra:

"Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp hàng đầu tại Việt Nam với bản quyền quốc tế của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, nhằm tôn vinh vẻ đẹp mạnh mẽ và gợi cảm cùng ý chí, bản lĩnh cũng như sự thông minh khéo léo của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới..."

H'Hen Niê sở hữu điểm mạnh quan trọng như: tóc ngắn - da nâu - body săn chắc, cũng chính là nét đẹp của các Hoa hậu trên đấu trường quốc tế.

Và trong buổi giao lưu với độc giả, trước câu hỏi về bí quyết sở hữu thân hình đẹp và quyến rũ, Tân Hoa hậu sẵn sàng chia sẻ cách cô giữ gìn vóc dáng trước và trong thời gian dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Đó là những bước đơn giản mà ai cũng có thể áp dụng trong cuộc sống:

Tập gym kết hợp chế độ ăn uống để cải thiện vóc dáng

H'Hen Niê cho biết khi còn là người mẫu cô phải giữ thân hình gầy để phù hợp với tính chất công việc. Tuy nhiên khi xác định tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cô đã quyết định tăng cân để có hình thể phù hợp hơn với tiêu chí của ban giám khảo.

Trong quá trình luyện tập để thay đổi vóc dáng, H'Hen Niê không ăn tinh bột vào bữa sáng, chỉ ăn rau hoặc trái cây. Cắt giảm tinh bột thừa cũng giúp thon gọn cơ thể. Cô đồng thời tiết lộ cô đã ăn liên tục chuối, thịt gà, sữa đậu nành trong suốt 3 tháng trước khi thi hoa hậu.

Uống sữa đậu nành

Được biết sữa đậu nành có tác dụng tốt đối với cơ thể phụ nữ, đặc biệt là vùng mỡ bụng. Thức uống này chứa 8 loại axit amin cần thiết cho cơ thể có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và bài tiết insulin, giúp giảm và duy trì số đo vòng 2 đúng chuẩn.

Ngoài ra, isoflavone và genistein tìm thấy trong đậu nành có tác dụng loại trừ tế bào chết dưới da, tăng độ đàn hồi và vẻ khỏe khoắn, đầy sức sống cho làn da. Uống sữa đậu nành là một phương pháp dưỡng da không tốn kém.

Uống đủ nước

Hoa hậu 25 tuổi chia sẻ cô luôn uống nước trước khi ăn thay vì sau khi dùng bữa. Bên cạnh nước lọc, cô uống nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng để lọc hết dầu mỡ, chất độc của ngày hôm trước ra khỏi cơ thể. Sau khi uống nước chanh 30 phút cô mới ăn sáng.

Bí quyết của làn da nâu chính là tắm nắng

Đối với quan niệm của vẻ đẹp hiện đại, làn da rám nắng tạo vẻ đẹp khoẻ mạnh và quyến rũ hơn. Đặc biệt nước da này rất phù hợp với nét đẹp rắn rỏi và thân hình săn chắc của H'Hen Niê.

Nàng Tân Hoa hậu cũng chăm dùng các sản phẩm dưỡng ẩm để da không trở nên khô ráp khi tắm nắng. Cô khẳng định rằng: "Trong tương lai, tôi muốn giữ làn da bánh mật, khỏe khoắn, mịn màng, căng bóng".