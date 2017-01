Dấu hiệu ngộ độc rượu cực nguy hiểm dễ gây tử vong

Tình trạng ngộ độc rượu giả pha Methanol rất nguy hiểm. Bởi nhìn bằng mắt thường, không thể phân biệt được rượu nấu thông thường và rượu pha Methanol. Thậm chí, kể cả khi uống phải, người uống cũng khó phân biệt được đâu là rượu giả, đâu là rượu thật. http://cachgiairuou.vn/ Còn khi uống phải rượu pha Methanol (để tăng độ nặng của rượu), người uống cũng có những biểu hiện say rượu như: loạng choạng, hoa mắt... Do đó, nhiều người lầm tưởng, nghĩ mình bị say rượu, chỉ nằm nghỉ ngơi vài tiếng là hết say, điều này rất nguy hiểm. Ảnh: Zing Thời gian chậm nhất là 24 giờ sau khi uống rượu pha cồn Methanol, các triệu chứng của ngộ độc rượu sẽ xuất hiện gồm: Bất tỉnh, gọi hỏi không biết; Co giật; Tê, yếu chân tay một bên chân tay hoặc một bên mặt, nói ngọng trong khi đã tỉnh táo. Ảnh: VOV Thở khò khè, ứ đọng đờm rãi ở miệng họng, ho yếu. Thở yếu, nhịp thở không đều, thở chậm hoặc ngừng thở. Có thể hít sâu và nhịp thở nhanh. Ảnh: http://suckhoedoisong.vn/ Da, môi, móng tay tím tái hoặc nhợt, lạnh. Đại tiện, tiểu tiện ra quần, đái ít (lượng nước tiểu ít hơn bình thường). Nhìn mờ, nhìn một vật thành hai, Rối loạn cảm nhận về màu sắc; Nôn nhiều, đau bụng, bụng chướng; Mệt nhiều. Ảnh: VTV Khi ngộ độc rượu pha Methanol để lâu sẽ khiến người bệnh rơi vào tình trạng nguy hiểm do chuyển hóa nặng, tím tái, hôn mê, tụt huyết áp và có thể tử vong. Vì thế, mọi người cần chú ý sau khi uống rượu vài tiếng, nếu có tình trạng đau đầu nhiều, hoa mắt, chóng mặt, đặc biệt mờ mắt như nhìn bóng mây, phải khẩn trương đến viện để kịp thời điều trị. Ảnh: Zing.vn

