Dấu hiệu cơ thể cảnh báo chức năng gan suy giảm nghiêm trọng

Một số người bình thường tửu lượng tương đối cao, nhưng có một ngày vừa uống đã say thì đây là dấu hiệu của chức năng gan kém. Khi chức năng gan suy giảm, gan bị tổn thương và không thể phân giải hoàn toàn được acetaldehyde nên khiến bạn dễ say. Nội tiết tố LH (Luteinizing hormone) có tác dụng thúc đẩy bài tiết bã nhờn. Gan có thể điều chỉnh sự cân bằng hoặc phá vỡ chất này. Khi sức khỏe của gan giảm sút sẽ khiến việc bài tiết chất nhờn giảm sút nên dễ nổi mụn. Gan là cơ quan bài tiết quan trọng trong cơ thể, chức năng gan bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến khả năng tái tạo của da. Ngoài ra, gan còn là "nhà máy" lọc độc của cơ thể, gan yếu sẽ khiến các vi khuẩn tấn công vết thương. Tuy hiện tượng "đỏ mũi" không hoàn toàn là do gan bị tổn thương gây nên nhưng ở phụ nữ nếu chức năng gan yếu sẽ gây ra rối loạn nội tiết tố và dễ bị "đỏ mũi". Gan đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết chất sắt trong cơ thể. Bình thường trong thành phần tích lũy của gan luôn có sắt. Khi gan bị tổn thương, sắt trong tế bào gan sẽ "chảy" vào huyết quản làm lượng sắt trong máu tăng lên khiến da mặt đen sạm. Hiện tượng này thường gặp ở phụ nữ sau khi mãn kinh. Vì thế khi thấy triệu chứng này cần phải bảo vệ gan kịp thời.

