Dấu hiệu chứng tỏ cơ thể bạn đang mất cân bằng hoocmon

Mất ngủ: Thiếu ngủ, mất ngủ cũng là tác dụng phụ thường gặp của sự mất cân bằng hoocmon. Ở phụ nữ, nồng độ progesterone thấp là nguyên nhân khiến họ mất ngủ. Còn với nam giới, thiếu ngủ hoặc mất ngủ là dấu hiệu của nồng độ testosterone thấp. Nếu bạn thấy tóc đang có xu hướng rụng ngày một nhiều dù đã thay đổi nhiều loại dầu gội mà vẫn không được cải thiện thì đó chính là một trong những dấu hiệu của việc mất cân bằng nội tiết. Khi hoocmon thay đổi, nó sẽ làm tóc yếu, dễ gãy và rụng nhiều. Tăng hoặc sụt cân bất thường: hoocmon kiểm soát sự trao đổi chất của cơ thể. Nó là một nhân tố điều khiển việc lưu trữ chất béo hoặc loại bỏ chất béo. Vì vậy khi hoocmon mất cân bằng sẽ gây tình trạng khó kiểm soát cân nặng. Trầm cảm: Thường thì chúng ta bị trầm cảm hoặc gặp những biến động tâm lý nghiêm trọng mà không hiểu nguyên nhân sâu xa chính là do cơ thể mất cân bằng hoocmon. Nếu tâm trạng bất ổn kéo dài và luôn trong tình trạng chán nản, có thể bạn nên tìm gặp bác sĩ chuyên khoa nội tiết để được thăm khám kịp thời. Mệt mỏi: hoocmon kiểm soát tất cả các chức năng của cơ thể nên khi bạn ngủ đủ, ăn đủ mà vẫn cảm thấy mệt mỏi triền miên thì rất có thể đó là dấu hiệu của việc mất cân bằng nội tiết. Thực tế, khi hoocmon tuyến giáp không hoạt động tốt cũng có thể ảnh hưởng tới việc chuyển hóa của cơ thể, khiến bạn trở nên mệt mỏi và kiệt sức. Chán ăn: Nếu bạn có cảm thấy mất cảm giác thèm ăn, ăn không ngon miệng trước những món ăn khoái khẩu của mình? Hay cảm thấy không muốn ăn thứ gì dù bụng vẫn rỗng tuếch? Nếu tình trạng này đột nhiên xuất hiện và kéo dài thì hãy chú ý vì nó cũng là một trong những dấu hiệu của việc mất cân bằng nội tiết. Chu kì kinh nguyệt không đều: Nếu bạn thấy chu kỳ kinh nguyệt của mình có sự khác nhau mỗi tháng, điều này cũng là do ảnh hưởng của estrogen hay progesterone. Tuy nhiên, bạn sẽ cần đến sự thăm khám của bác sĩ chuyên khoa vì nguyên nhân dẫn đến điều này cũng có thể là dấu hiệu của buồng trứng đa nang hoặc u nang buồng trứng. Vô sinh: Thường thì sự mất cân bằng hoocmon là một trong số những lý do chính gây vô sinh. Các bạn cần gặp bác sĩ để được tư vấn và điều trị vấn đề phức tạp này. Bốc hỏa: Tình trạng nóng bừng trong người, mặt nóng đỏ phừng phừng là triệu chứng mất cân bằng hoocmon thường gặp ở phụ nữ đang ở giai đoạn mãn kinh.

Mất ngủ: Thiếu ngủ, mất ngủ cũng là tác dụng phụ thường gặp của sự mất cân bằng hoocmon. Ở phụ nữ, nồng độ progesterone thấp là nguyên nhân khiến họ mất ngủ. Còn với nam giới, thiếu ngủ hoặc mất ngủ là dấu hiệu của nồng độ testosterone thấp. Nếu bạn thấy tóc đang có xu hướng rụng ngày một nhiều dù đã thay đổi nhiều loại dầu gội mà vẫn không được cải thiện thì đó chính là một trong những dấu hiệu của việc mất cân bằng nội tiết. Khi hoocmon thay đổi, nó sẽ làm tóc yếu, dễ gãy và rụng nhiều. Tăng hoặc sụt cân bất thường: hoocmon kiểm soát sự trao đổi chất của cơ thể. Nó là một nhân tố điều khiển việc lưu trữ chất béo hoặc loại bỏ chất béo. Vì vậy khi hoocmon mất cân bằng sẽ gây tình trạng khó kiểm soát cân nặng. Trầm cảm: Thường thì chúng ta bị trầm cảm hoặc gặp những biến động tâm lý nghiêm trọng mà không hiểu nguyên nhân sâu xa chính là do cơ thể mất cân bằng hoocmon. Nếu tâm trạng bất ổn kéo dài và luôn trong tình trạng chán nản, có thể bạn nên tìm gặp bác sĩ chuyên khoa nội tiết để được thăm khám kịp thời. Mệt mỏi: hoocmon kiểm soát tất cả các chức năng của cơ thể nên khi bạn ngủ đủ, ăn đủ mà vẫn cảm thấy mệt mỏi triền miên thì rất có thể đó là dấu hiệu của việc mất cân bằng nội tiết. Thực tế, khi hoocmon tuyến giáp không hoạt động tốt cũng có thể ảnh hưởng tới việc chuyển hóa của cơ thể, khiến bạn trở nên mệt mỏi và kiệt sức. Chán ăn: Nếu bạn có cảm thấy mất cảm giác thèm ăn, ăn không ngon miệng trước những món ăn khoái khẩu của mình? Hay cảm thấy không muốn ăn thứ gì dù bụng vẫn rỗng tuếch? Nếu tình trạng này đột nhiên xuất hiện và kéo dài thì hãy chú ý vì nó cũng là một trong những dấu hiệu của việc mất cân bằng nội tiết. Chu kì kinh nguyệt không đều: Nếu bạn thấy chu kỳ kinh nguyệt của mình có sự khác nhau mỗi tháng, điều này cũng là do ảnh hưởng của estrogen hay progesterone. Tuy nhiên, bạn sẽ cần đến sự thăm khám của bác sĩ chuyên khoa vì nguyên nhân dẫn đến điều này cũng có thể là dấu hiệu của buồng trứng đa nang hoặc u nang buồng trứng. Vô sinh: Thường thì sự mất cân bằng hoocmon là một trong số những lý do chính gây vô sinh. Các bạn cần gặp bác sĩ để được tư vấn và điều trị vấn đề phức tạp này. Bốc hỏa: Tình trạng nóng bừng trong người, mặt nóng đỏ phừng phừng là triệu chứng mất cân bằng hoocmon thường gặp ở phụ nữ đang ở giai đoạn mãn kinh.