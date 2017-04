Dấu hiệu chắc chắn cơ thể cần nạp thêm chất đạm

Lượng protein mà một người lớn cần mỗi ngày là 0,97g cho mỗi kg thể trọng. Nghĩa là với một người nặng 55kg thì cần 54g protein mỗi ngày. Nhưng nhu cầu protein tăng lên theo tuổi tác. Làm thế nào để biết cơ thể đang thiếu chất đạm? Bạn hay bị ốm: Protein giúp tăng cường miễn dịch. Mọi hoạt động hàng ngày của cơ thể, kiểm soát hormone, duy trì bạch cầu để chống bệnh tật đều cần đến protein. Vì vậy nếu bạn bỗng hay bị ốm hơn mọi người và liên tục bị mắc bệnh nào đó thì đó có thể là dấu hiệu thiếu protein. Chân và mắt cá chân sưng: Protein hỗ trợ kiểm soát lượng chất lỏng trong các tế bào cũng như hoạt động của cơ bắp. Nhờ vậy chất lỏng bị đẩy ra khỏi chân và mắt cá chân. Chứng phù chân do tích dịch còn có thể là dấu hiệu của một số bệnh khác nên nếu thấy chân sưng to bất thường thì nên đi khám bác sĩ. Mệt mỏi và hay ngủ lịm: Đây có thể là dấu hiệu cơ thể thiếu protein, rất nhiều trường hợp còn có thể là thiếu sắt. Cơ thể cần cả protein và sắt để tổng hợp hemoglobin, các protein giàu sắt sẽ giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Thiếu oxy cung cấp cho các tế bào sẽ khiến cơ thể mệt mỏi. Làn da thiếu sức sống: Thường thì khi thiếu protein, vết thương chậm lành, làn da trông nhợt nhạt và khô. Các mô cần protein để sửa chữa. Vì vậy, nếu thiếu protein thì sẽ gây các bệnh về da. Da nhợt nhạt còn có thể là dấu hiệu thiếu sắt. Móng tay dễ gãy và hay bị xước măng rô: Móng tay dễ gãy, mỏng, có gợn hoặc những đường màu trắng, thường xuyên bị xước măng rô đều cho thấy cơ thể đang cần thêm protein. Móng tay được cấu tạo từ một loại protein là keratin, nên khi thiếu protein thì sẽ ảnh hưởng đến hình dạng của móng tay. Bạn sút cân: Chúng ta thường nghĩ giảm cân là tốt nhưng đôi khi giảm cân là do mất cơ chứ không phải girm mỡ. Cơ bắp nặng hơn mỡ, khi cấu trúc cơ thể bị thay đổi có thể đẫn đến giảm cân nhưng là do mất sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Những người lớn tuổi nếu thiếu protein thì khá nguy hiểm vì sức khỏe bị yếu và cơ thể mất cân bằng, khó đứng vững. Cách tốt nhất để bổ sung protein là gì? Thịt là nguồn bổ sung protein tốt nhưng không nên ăn quá nhiều thịt đỏ vì chúng có chưa nhiều chất béo bão hòa. Ngoài thịt đỏ thì nên ăn thêm thịt lợn, thịt gia cầm cũng như cá, trứng, đậu, các loại hạt, phô mai.

