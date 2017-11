Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm mẹ bầu cần đi khám ngay

Co thắt, đau bụng dữ dội

Những cơn đau bụng hoặc co thắt nhẹ là triệu chứng khá phổ biến khi mang thai. Tuy nhiên, nếu thai phụ bị đau hoặc co thắt dữ dội có thể là dấu hiệu sinh non, vỡ tử cung. Để an toàn, mẹ bầu cần gọi bác sĩ và đến bệnh viện khám ngay.

Mẹ bầu cẩn thận nhưng cơn đau bụng dữ dội. Rỉ ối



Rò rỉ nước ối có thể gây nguy hiểm cho mẹ bầu và em bé vào bất cứ thời điểm nào trong thai kỳ. Chúng có thể gây ra các biến chứng như dị tật bẩm sinh, sinh non, sảy thai hoặc lưu thai. Rỉ ối được biểu hiện ở việc nước ối xuất ra ở âm đạo với số lượng ít khiến nhiều người nhầm lẫn với són tiểu. Tuy nhiên, nước ối không màu và có mùi tanh, còn nước tiểu có màu vàng và mùi amoniac đặc trưng.

Chảy máu “vùng kín”

Đây là dấu hiệu nguy hiểm hàng đầu bạn cần chú ý. Nếu đó là hiện tượng chảy máu nhẹ và tự biến mất thì bạn không nhất thiết phải quá lo lắng, nhưng nếu đó là lượng máu lớn và sẫm màu thì rất nguy hiểm.

Bởi lẽ chảy máu âm đạo khi mang thai có thể là dấu hiệu sảy thai hoặc sinh sớm. Khi phát hiện ra hiện tượng bất thường này bạn cần nghỉ ngơi, ít vận động, hạn chế đi lại và nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Giảm cân đột ngột

Trong suốt 2 giai đoạn đầu mang thai , trung bình mỗi một tuần trọng lượng cơ thể bạn sẽ có mức tăng cân chuẩn và đều là 0,5 kg.

Vậy nên trong suốt thời kỳ mang thai, thai phụ phải có mức tăng cân chuẩn, vậy nên nếu bạn đột nhiên thấy có dấu hiệu bị giảm cân đột ngột thì đó là một dấu hiệu bất thường.

Nguyên nhân gây nên sự sụt giảm cân này có thể là dấu hiệu bạn mắc chứng bệnh liên quan đến ung thư hoặc tiểu đường.

Các cơ co bóp ngay đầu giai đoạn 3

Các cơn co thắt có thể là dấu hiệu của sinh non. Tuy nhiên, nhiều người lần đầu sinh con có thể nhầm lẫn giữa co bóp báo sinh thật và co bóp giả. Các cơn co bóp giả thường diễn ra bất thường, không theo chu kỳ và không tăng cường độ. Chúng thường lắng xuống sau một giờ hoặc khi được truyền dịch. Ngược lại, cơn co thắt báo sinh thật diễn ra đều đặn khoảng 10 phút một lần và càng đau càng dữ dội hơn. Tuy nhiên, nếu thấy xuất hiện các cơn co bóp trong 3 tháng cuối của thai kỳ, mẹ bầu nên đến bệnh viện kiểm tra để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Nhức đầu dai dẳng, đau bụng, rối loạn thị giác, phù nề trong giai đoạn 3 của thai kỳ

Đây là những triệu chứng thường thấy của bệnh tiền sản giật. Tiền sản giật rất nguy hiểm và có thể gây tử vong. Nguyên nhân của hiện tượng này là do thai phụ bị cao huyết áp và thừa protein trong tử cung, thường xảy ra sau tuần 20 của thai kỳ.

Các triệu chứng cúm

Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai cần được tiêm ngừa cúm vì khi bị cúm rất dễ dẫn đến những biển chứng nghiêm trọng cho cả mẹ và con. Nhưng khi bị cúm, mẹ bầu không nên vội vàng đến bệnh viện để tránh lây cúm cho những thai phụ khác. Tốt nhất bạn nên gọi điện cho bác sĩ để được tư vấn.