Dấu hiệu báo mẹ sắp sinh con chỉ trong vài ngày tới

Liên tục xuất hiện những cơ gò cứng tử cung trong ngày. Theo các bác sĩ sản khoa, những cơn co giả này bắt đầu xuất hiện từ tuần thứ 6 của thai kỳ như một bước tập luyện cho quá trình chuyển dạ sinh con của thai phụ. Trong suốt thai kỳ các cơn co thường ngắn và thỉnh thoảng mới xuất hiện. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở những tuần cuối thai kỳ và thường xuyên thấy tử cung co cứng liên tục, thì nên chuẩn bị tinh thần vị bạn có thể chuyển dạ sinh con bất kỳ thời điểm nào sau đó. Đau lưng nhiều hơn, cảm giác đau bại nặng nề vùng hông cũng là dấu hiệu cảnh báo sớm việc bạn sắp chuyển dạ sinh con. Nguyên nhân của việc này là do hoóc môn Relaxin trong cơ thể đang được sản sinh ngày càng nhiều để giúp khung chậu, các khớp và dây chẳng trên cơ thể giãn nở chuẩn bị cho bé ra đời Bỗng dưng giảm cân cũng là dấu hiệu sắp sinh em bé được báo trước. Theo ghi nhận của các nhà khoa học thì nhiều trường hợp trước ngày sinh, người mẹ có thể bị sút cân từ 1-2 kg. Đây là cách cơ thể mẹ thích nghi tự nhiên của người mẹ trước khi sinh, để giúp cho cơ thể mẹ cần linh hoạt và gọn nhẹ tốt cho quá trình chuyển dạ và sinh con. Bụng bầu tụt xuống thấp hơn so với trước đó là một dấu hiệu thường gặp ở các bà bầu những tuần cuối. Việc bé tụt xuống thấp chính là để tạo điều kiện thuận lợi giúp bé chào đời sau đó. Rò rỉ ối là dấu hiệu rất gần cảnh báo mẹ bầu đã sắp sinh nở. Thời gian sau đó đến khi em bé chào đời chỉ trong khoảng 12 - 24 giờ. Ảnh: Boldsky, Getty.

Liên tục xuất hiện những cơ gò cứng tử cung trong ngày. Theo các bác sĩ sản khoa, những cơn co giả này bắt đầu xuất hiện từ tuần thứ 6 của thai kỳ như một bước tập luyện cho quá trình chuyển dạ sinh con của thai phụ. Trong suốt thai kỳ các cơn co thường ngắn và thỉnh thoảng mới xuất hiện. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở những tuần cuối thai kỳ và thường xuyên thấy tử cung co cứng liên tục, thì nên chuẩn bị tinh thần vị bạn có thể chuyển dạ sinh con bất kỳ thời điểm nào sau đó. Đau lưng nhiều hơn, cảm giác đau bại nặng nề vùng hông cũng là dấu hiệu cảnh báo sớm việc bạn sắp chuyển dạ sinh con. Nguyên nhân của việc này là do hoóc môn Relaxin trong cơ thể đang được sản sinh ngày càng nhiều để giúp khung chậu, các khớp và dây chẳng trên cơ thể giãn nở chuẩn bị cho bé ra đời Bỗng dưng giảm cân cũng là dấu hiệu sắp sinh em bé được báo trước. Theo ghi nhận của các nhà khoa học thì nhiều trường hợp trước ngày sinh, người mẹ có thể bị sút cân từ 1-2 kg. Đây là cách cơ thể mẹ thích nghi tự nhiên của người mẹ trước khi sinh, để giúp cho cơ thể mẹ cần linh hoạt và gọn nhẹ tốt cho quá trình chuyển dạ và sinh con. Bụng bầu tụt xuống thấp hơn so với trước đó là một dấu hiệu thường gặp ở các bà bầu những tuần cuối. Việc bé tụt xuống thấp chính là để tạo điều kiện thuận lợi giúp bé chào đời sau đó. Rò rỉ ối là dấu hiệu rất gần cảnh báo mẹ bầu đã sắp sinh nở. Thời gian sau đó đến khi em bé chào đời chỉ trong khoảng 12 - 24 giờ. Ảnh: Boldsky, Getty.