Đàn ông tốt sẽ không để vợ phải ghen

Có một lần tôi đọc được chuyện một cô gái khá xinh đẹp kể rằng cô ấy đi gặp một anh bạn và vợ anh ấy. Sau đó thi thoảng cô ấy thấy người vợ nhìn cô ấy với ánh mắt không thiện cảm như kiểu ghen tuông. Cô ấy đùa với giọng khá giễu cợt rằng người vợ kia chắc cảm thấy không xinh đẹp bằng cô ấy nên mới phải hờn ghen, đề phòng như vậy.

Trong các bình luận bên dưới cũng rất nhiều người hùa vào ủng hộ chê người vợ kia kém sang và nó rằng cô vợ ghen đó do thấy mìn xấu xí, không bằng cô gái kia nên mới phải ghen.

Tôi thì cảm thấy chuyện đó thật không công bằng cho cô vợ. Đã là phụ nữ khi yêu thì ai chẳng có chút hờn ghen, chẳng phải do người vợ kém cỏi hơn, hay xấu xí hơn mà chỉ vì cô ấy cảm thấy không an toàn mà thôi.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Lí do vì sao người vợ lại cảm thấy bất an, phải đề phòng người phụ nữ khác đều là do chồng mà ra.