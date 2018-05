Đàn ông thích mới lạ, phụ nữ thèm quen thuộc.

Phụ nữ chúng tôi, thích cảm giác thân thuộc, thích cảm giác chán ngán nhưng không thể rời xa vì quá mức tha thiết, phụ nữ chúng tôi, không như đàn ông, không thèm mới lạ, không thích tìm hiểu, chỉ thích cảm giác thân quen và thèm muốn cái cảm giác cũ kỹ mà nhiều đàn ông cho rằng phát ngán.

Phụ nữ chúng tôi đều sợ, sợ phải tìm hiểu một người mới, sợ phải chia tay vì không có khả năng sẽ yêu được người sau đậm sâu hơn người trước, phụ nữ chúng tôi tha thiết cái mùi hương thân thuộc, thèm muốn cái vòng ôm thân thiết, và thà chịu đau khổ để bên tình quen, còn hơn từ bỏ để bắt đầu với một mối tình lạ.

Chung quy, vì sợ hãi, vì không đủ can đảm, và vì cái suy nghĩ chết tiệt sợ bắt đầu, nên phụ nữ mới chấp nhận tha thiết với những thứ vốn dĩ chẳng còn muốn ở bên mình.

Ảnh minh họa.

Có đôi khi phụ nữ dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của đàn ông, không phải do quỵ lụy, không phải do còn hi vọng, cũng chẳng phải do cố chấp, chỉ đơn giản là khi ấy, tổn thương trong lòng đã đủ tuyệt vọng.