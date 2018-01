Đàn ông lấy vợ giàu: Không vượt qua được mặc cảm bản thân thì đừng cưới

Tuy nhiên, đa số những người bị khó xử lại là người vợ, họ cho rằng chồng thường vì mặc cảm, tự ái nên hay co mình lại, xa lánh nhà vợ, thậm chí tỏ thường xuyên cáu bẳn và dễ hiểu lầm nhà ngoại.



Các chuyên gia tâm lý khuyên rằng, nam giới nếu chưa vượt qua được sự mặc cảm của bản thân thì đừng cưới. Bởi thực tế rất nhiều đôi lục đục sau kết hôn, thậm chí chia tay, mà chủ yếu do người đàn ông sẵn mặc cảm nên dễ bị tác động từ bên ngoài, về nhà gây sự với vợ con và hay suy diễn những câu nói, hành động từ gia đình vợ.

Nhiều cuộc hôn nhân gặp phải trắc trở do người chồng mặc cảm vì nhà vợ giàu hơn mình (Ảnh minh họa)

Khi trong đầu họ đã thường trực suy nghĩ mình kém cỏi so với nhà vợ, sợ bị coi thường thì rất khó có cuộc sống cân bằng, hạnh phúc. Cũng có một số đôi trục trặc do cha mẹ đôi bên từ ban đầu đã ác cảm với dâu/rể do không "môn đăng hộ đối" hoặc do thói quen được bao bọc trong nhung lụa khiến người vợ ỷ lại, không có thói quen vun vén cho gia đình.