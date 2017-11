Đàn ông ăn hoa quả cách này tốt hơn uống thuốc bổ

Đàn ông chăm chỉ ăn hoa quả mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa và giảm nguy cơ mắc được rất nhiều bệnh. Ngày ăn 20 quả chery chống lại chứng viêm khớp: Đàn ông vận động nhiều nên khớp thường dễ viêm hơn. Việc thường xuyên ăn cherry có thể giúp ngăn ngừa chứng viêm khớp và kiểm soát những con đau khớp hiệu quả. Ảnh: 365jia. Ngày ăn một quả táo giúp bảo vệ tim, giảm béo: Theo kết quả nghiên cứu, xác suất mắc các bệnh động mạch vành ở đàn ông cao gấp 3 lần so với nữ giới. Các nhà khoa học Hà Lan phát hiện ra rằng, nếu đàn ông chăm chỉ hàng ngày ăn táo có thể giảm được 50% nguy cơ mắc bệnh mạch vành. Ảnh: bzw315. Ngày ăn 2 quýt giúp bảo vệ dạ dày, chống lại ung thư: Tần suất sử dụng dạ dày của nam giới thường cao hơn nhiều lần so với phụ nữ, vì thế xác suất mắc các bệnh dạ dày và ung thư dạ dày ở nam giới cũng cao hơn. Ảnh: 2500sz. Các chuyên gia y khoa Úc phát hiện ra rằng, đàn ông ngày ăn hai quả cam có thể giúp giảm 50% nguy cơ ung thư dạ dày. Ảnh: qnong Ngày ăn 3 quả dưa hấu tương đương với một viên Viagra: Dưa hấu chứa hàm lượng lớn chất citrulline có tác dụng tương tự như thành phần dược lý trong Viagra. Ảnh: ilitu. Đàn ông thường xuyên ăn dưa hấu sẽ có lợi cho khả năng sinh lý. Tuy nhiên, dưa hấu là thực phẩm tính hàn, dạ dày đàn ông thường không tốt, ăn nhiều dưa hấu cũng có ảnh hưởng xấu nhất định đối với dạ dày. Ảnh: sonhoo. Ngày ăn 10 quả nho ngăn ngừa đột quỵ: So với nữ giới, tỷ lệ bị đột quỵ ở nam giới cũng cao hơn. Vì thế bạn hãy bổ sung nho vào thực đơn hàng ngày của mình chính là cách tốt nhất để ngăn ngừa nguy cơ này. Ảnh: nzdb. Ngày ăn 50 g hạt bí ngô có thể bảo vệ tuyến tiền liệt: Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những "hung thần" hàng đầu đối với nam giới ở độ tuổi trung niên. Mỗi ngày hãy ăn 50g hạt bí đỏ sẽ giúp bạn cải thiện được tình trạng này. Ảnh: 1m1m. Hàng ngày ăn kỷ tử giúp bổ thận: Chức năng thận là yếu tố vô cùng quan trọng đối với sức khỏe nam giới. Việc bổ thận chính là việc làm cần phải được quan tâm hàng đầu trong chăm sóc sức khỏe nam giới. Ảnh: wehefei. Tuy các thực phẩm như nội tạng, hải sản rất có hiệu quả trong việc bổ thận, nhưng nó lại chứa hàm lượng cholesterol quá cao, ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của huyết áp cao và một số vấn đề khác liên quan đến tim mạch. Ảnh: vcg. Khi nam giới bước vào tuổi trung niên hãy cố gắng giảm lượng cholesterol nạp vào cơ thể bằng việc lựa chọn những thực phẩm nghèo vitamin E và cholesterol như hạt mè đen, hạt óc chó... sẽ có tác dụng bổ thận. Ảnh: zhiwuwang

