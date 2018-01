Đàn bà đừng nghĩ, đàn ông nhắc tên mình khi say mới là người anh ta yêu nhất!

Khi tâm trí không tỉnh táo, đàn ông nhắc tới nhiều người

Chẳng thể tin được khi con người ta tìm đến bia rượu, sau đó họ không tỉnh táo rồi họ say. Có người say sẽ ngủ ngoan, có người say sẽ càm ràm nói nhiều. Chẳng riêng gì đàn bà hay đàn ông, họ hay nhắc về người họ đang nghĩ đến. Vậy thì càng chẳng có một thứ gì để chứng minh rằng: “Họ nhắc về người họ yêu nhất", đặc biệt là đàn ông.