Da Diễm My 9x trắng như trứng gà bóc nhờ những tuyệt chiêu này

Lịch trình bận rộn nhưng Diễm My 9x vẫn giữ được vóc dáng khiến nhiều người mê mẩn, đồng thời cô còn sở hữu một làn da trắng mịn. Hỏi nhỏ về bí mật làm đẹp, Diễm My cười bật mí: “Chẳng ai ngờ nhưng thật sự mình không có thời gian đi Spa.”



Lý do Diễm My không cần đi Spa là vì cô có “tài năng” biến ngôi nhà thành Spa yêu thích nhất. Ở nhà, My vẫn có thể làm mặt nạ dưỡng da tự nhiên bằng cách dùng bột yến mạch trộn cùng sữa chua không đường.

Nhờ lợi khuẩn trong sữa chua giúp hạn chế vi khuẩn gây mụn trên da, chất kẽm giúp giảm viêm, giảm sưng do mụn mà da My lúc nào cũng sạch mụn dù sử dụng mỹ phẩm thường xuyên do tính chất công việc. Sữa chua còn giúp da My sáng mịn hơn nhờ các axit béo và các vitamin cần thiết cho da như A, C, E…



Có thời gian hơn cô sẽ trộn sữa chua không đường với bột yến mạch, bột cà phê… cho vào khăn vải thô, mát xa nhẹ nhàng lên các vùng da sạm màu của cơ thể để lấy đi tế bào chết để dưỡng da toàn thân trắng mịn. Bên cạnh đó Diễm My cũng không quên cập nhật các công thức mặt nạ dưỡng da mặt và toàn thân mới để chăm sóc làn da một cách đơn giản mà thật an toàn nhờ những nguyên liệu từ thiên nhiên:

1. Sữa tươi

Nhắc đến sữa chua chúng ta không thể bỏ qua người anh em sữa tươi. Thành phần của sữa tươi có chứa vitamin A, D, E có tác dụng giảm kích ứng da. Ngoài da axit-lactic có trong sữa giúp làm sạch da một cách tự nhiên, giảm thiểu sự hình thành của mụn.

Cách 1: Sữa tươi đông đá

- Sữa tươi sau khi mua về bạn cắt ra và đổ vào khay đá, cho vào tủ lạnh chừng 5-6 tiếng đến khi sữa đông lại thành đá.

- Sau khi rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm, bạn lấy 1 viên đá ra, bỏ vào khăn xô trẻ em rồi chà lên toàn bộ da mặt chừng 5-10 phút đến khi đá tan hết ra thì bạn để nguyên lớp sữa trên mặt, chờ cho chúng khô lại.- Cuối cùng rửa sạch mặt bằng nước lạnh.

Áp dụng công thức này mỗi ngày 1 lần vào mỗi tối, sau 1 tuần bạn sẽ thấy da mặt trắng hồng, lỗ chân lông se khít lại, đồng thời sẹo thâm cũng mờ dẫn và biến mất.

Cách 2: Sữa tươi về nghệ

- Đổ 500ml sữa vào nồi rồi đun nóng lên (không cần sôi) dưới ngọn lửa nhỏ. Hoặc bạn cũng có thể quay sữa trong lò vi sóng chừng 1 phút.

- Sau khi làm ấm sữa, cho bột nghệ vào, dùng thìa khuấy đều cho nghệ hòa tan trong sữa.

- Cho mật ong vào khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất thì tắt bếp. Đổ hỗn hợp ra cốc và sử dụng.

Uống cốc nước hỗn hợp bột nghệ sữa tươi mật ong này mỗi tối trước khi đi ngủ. Sau 2 tuần da bạn căng mướt, sẹo thâm bị đẩy lùi, da trắng không tì vết!

2. Bia và mật ong

“Chất men” trong bia có khả năng cân bằng độ pH ở trên da, dưỡng da hiệu quả. Đặc biệt, cách dưỡng trắng da mặt với bia phù hợp với cả da nhờn, da nhạy cảm, da khô mà không lo kích ứng da hay bắt nắng.

- Chuẩn bị nước tắm có nhiệt độ vừa phải.

- Cho toàn bộ những nguyên liệu sau đây vào bồn tắm và khuấy đều: 1 lon 330ml bia tươi, 1 chén nhỏ nước ép cam, 5 thìa cà phê mật ong nguyên chất, 5 thìa cà phê dầu o liu tự nhiên.

- Ngâm mình và thư giãn với hỗn hợp tắm trắng đã chuẩn bị ở trên trong khoảng 20 phút rồi tắm lại với nước sạch .

Thực hiện tắm trắng hai lần/tuần và kéo dài quy trình trong một tháng sẽ thu được làn da trắng mịn như ý.

3. Nước vo gạo

Trong nước vo gạo có chứa nhiều vitamin B5, có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của da, đồng thời giúp da hồng hào, sáng khỏe nếu bạn sử dụng thường xuyên nước vo gạo.

- Mỗi lần vo gạo nấu cơm, đầu tiên bạn cho nước vào gạo sau đó chắt bỏ nước đầu đi.

- Tiếp theo cho nước vào gạo, vo nhẹ rồi chắt ra chậu rửa mặt.

- Dùng nước này rửa mặt ngày hai lần và không cần rửa lại bằng nước.

- Kiên trì thực hiện hàng ngày để có được kết quả tốt nhất.

Hoặc để làm đẹp da mặt bằng nước vo gạo, bạn cũng có thể áp dụng cách để nước vo gạo lắng xuống rồi dùng phần bột gạo lắng xuống thoa lên mặt và giữ nguyên trong khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

4. Củ đậu

Củ đậu có chứa Pachyrhizon, Rotenon, vitamin B1 và vitamin C. Ngoài ra, chúng còn chứa đến 80-90% nước nên mặt nạ làm từ củ đậu có công dụng giữ ẩm cho da, giúp da mịn màng, không nứt nẻ.

Cách thực hiện mặt nạ làm trắng da này rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy hỗn hợp củ đậu đã xay nhuyễn thoa đều lên phần da cần làm trắng, giữ trong vòng 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh. Để hiệu quả cao, hãy dùng mặt nạ củ đậu hai lần/tuần nhé.