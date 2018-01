Da dễ dị ứng, có cách nào làm đẹp?

Cháu đọc trên mạng thông tin thấy dùng trứng gà mật ong đắp mặt nạ sẽ giúp đẹp da mặt nhưng cháu chưa dám dùng vì sợ dị ứng. Xin bác sĩ cho cháu lời khuyên?



Phương Mai (phuongmai@gmail.com)

Đúng như các cụ ta có câu “nhất dáng nhì da”, do vậy ngoài làn da đẹp trời phú (do di truyền) thì một phần là do ta chăm sóc, chính vì thế hiện nay có nhiều phương pháp làm đẹp da mặt được phổ biến, trong đó có phương pháp đắp mặt nạ.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể đắp mặt nạ như thông tin mà bạn đọc được, như vậy hậu quả sẽ khôn lường. Nếu bạn muốn dùng phương pháp này, bạn nên đến khám chuyên khoa da liễu để xác định mình thuộc loại da nhờn, da khô hay da nhạy cảm để được tư vấn lựa chọn phương pháp nào phù hợp.

Ảnh minh họa.

Cần lưu ý kể cả đắp mặt nạ bằng những loại hoa quả tươi từ thiên nhiên như lá lô hội, dưa leo, trứng gà mật ong, hay tinh nghệ vẫn có thể dị ứng nếu da bạn thuộc loại nhạy cảm. Nguy hiểm hơn, nếu sản phẩm đắp lại không sạch có khi là nguyên nhân gây nhiễm khuẩn da mặt.

Tốt nhất để có làn da đẹp cần ăn uống đủ chất, uống nhiều nước, hạn chế dùng mỹ phẩm, tránh nắng bụi, mỗi khi đi đường về cần rửa mặt sạch sẽ.

Sức khỏe của da phản ánh cơ thể ta khỏe hay không. Trường hợp của bạn, nếu da nhạy cảm không dùng được phương pháp đắp mặt nạ thì còn nhiều phương pháp khác cũng đơn giản và an toàn, bền vững và tiện lợi hơn, đó là tự mát-xa da mặt hằng ngày. Phương pháp này bạn có thể làm bất cứ lúc nào, trước khi đi ngủ, sáng dậy, giữa giờ làm việc, vừa giúp tỉnh táo lại giảm nếp nhăn, và không bao giờ dị ứng. Lời khuyên của tôi là những người dễ dị ứng hãy dùng phương pháp này để làm đẹp.

BS. Đỗ Minh Hiền