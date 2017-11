Cưới xong bị lột sạch tiền vàng, lương 18 triệu mà chẳng để dư đồng nào, nàng dâu được chị em xui lập quỹ đen

"Cưới xong, đang mang bầu thì em phát hiện chồng từng ham cờ bạc, nợ đến gần 600 triệu. Lương của chồng thì mẹ chồng giữ để mua đất, bà cũng có thu nhập riêng 8 triệu/tháng nhưng chỉ để đóng hụi. Theo mọi người, bây giờ em có nên nói hết tiền để chồng lo chi phí ăn uống hay bỏ quỹ đen ra tiêu?".

Cách đây mới vài hôm, tôi đọc được mẩu tâm sự khá dài của một nàng dâu, đen đủi rơi trúng vào gia đình chồng có thói quen "ăn vãi xài chùa". Nào là mẹ chồng hay than thở vòi vĩnh tiền, em chồng thì xin cả điện thoại, thẻ game, giày dép đến rượu chè trong nhà, còn chị chồng thì chuyên nhờ em dâu đặt hàng cho sang mồm rồi đến lấy, tỉnh bơ đi về... không trả tiền.

Mẩu chuyện trên trong thực tế không phải là hiếm. Đôi khi, hôn nhân trở nên bế tắc không phải vì mâu thuẫn 2 vợ chồng, mà lại đến từ người thân họ hàng bên chồng. Cách sống thiếu tế nhị của bố mẹ anh em chồng khiến các cô con dâu phải nín mình chịu đựng, nhưng tới lúc không thể kiềm chế, tất sinh chuyện chẳng hay ho, mà kết quả luôn là phụ nữ phải tự giải thoát cho chính mình. Tuy không gặp phải cảnh éo le như nàng dâu suốt ngày bị xin xỏ kia, nhưng cũng có bà mẹ trẻ khổ tâm vì nai lưng ra trả nợ hộ nhà chồng, mọi nhu cầu vật chất đều phải gánh vác hết.

"Em có phải người tính toán quá không ạ? Em lấy chồng gần 3 năm, có 2 bé gái, ở chung với mẹ chồng. Ai cũng nói em sướng vì lấy chồng về có nhà ở không phải thuê nhà trọ, có mẹ chồng trông cháu cho đi làm, nhưng em chẳng thấy mình sướng. Trước lúc cưới, em tiết kiệm được ít vốn, chồng mượn đi làm ăn, nhưng lại bỏ. Em nghĩ đằng nào cũng kết hôn, nên không tính toán gì, chỉ để lại một ít lo đám cưới.

Cưới xong thì tiền mừng mẹ chồng cầm, nói để trả chi phí hết, em hơi thất vọng vì nghĩ chồng đã lấy tiền của mình rồi. Hôm sau, mẹ chồng lại vay lại số vàng để trả nợ, hứa sẽ trả dần, em cũng chẳng nghĩ gì đưa bà hết. Sống chung một thời gian, đang mang bầu thì em phát hiện chồng từng ham cờ bạc, nợ đến gần 600 triệu. Mẹ chồng bán đất được 650 triệu thì trả nợ cho chồng 200, còn 400 triệu chủ yếu là tiền vay ngân hàng, bà bảo để chồng em tự đi làm trả dần. Số tiền còn lại, mẹ chồng giữ mua đất, vì nhà còn cô em chồng nữa. Từ đấy trở đi là những chuỗi ngày nai lưng thay chồng trả nợ của em.

Chồng em lương thấp, hầu như một mình em lo chi tiêu trả nợ, gần 3 năm đến giờ số nợ 600 còn khoảng 90 triệu. Lương em bình quân 17, 18 triệu cũng chả dư đồng nào. Từ tết em mới nghĩ đến việc lập quỹ đen, vì thấy nhà chồng ỷ hết vào mình. Giờ em có 50 triệu tiết kiệm từ Tết, đang nghỉ sinh con. Tiền thai sản em vừa phải trả nợ ngân hàng, vừa lo chi phí sinh hoạt cũng sắp hết. Lương của chồng thì mẹ chồng giữ để mua đất, bà cũng có thu nhập riêng 8 triệu/tháng nhưng chỉ để đóng hụi.

Theo mọi người, bây giờ em có nên nói hết tiền để chồng lo chi phí ăn uống hay cứ tiêu vào quỹ đen rồi khi đi làm lại tiết kiệm sau? Nhiều lúc em nghĩ sống thoáng cho con cháu hưởng phúc, nhưng lại nghĩ nhỡ có chuyện gì thì mình ra đi tay trắng".

Sự hi sinh lặng thầm, nhẫn nhịn đến vô lý của cô vợ trẻ đã khiến hội chị em bức xúc vô cùng, vừa đáng thương vừa đáng trách. Vẫn biết hi sinh là đức tính trời cho của người phụ nữ, nhưng mù quáng như cô ấy thì phải trách để nhớ. Tuy nhiên, mọi người cũng lựa lời an ủi cô, cho rằng cô không nên một mình gồng gánh hết chuyện trong nhà như thế, nhất là chi phí sinh hoạt trong nhà, bởi đó không phải trách nhiệm và nghĩa vụ mà cô phải đơn độc ôm hết vào người.

Thành viên T.Thu lên tiếng: "Sao em ngốc thế em ơi, lấy chồng chỉ để sinh con và trả nợ thôi sao? Em không thương mình, thương bố mẹ đã vất vả nuôi lớn rồi gả mình vào cửa nhà không ra gì ư?".

Bạn T.P thì góp ý khá sâu sắc: "Bố mẹ mình đã chăm lo báo hiếu chưa mà lại moi cả gan ruột ra trả nợ, rồi nuôi cả nhà chồng như vậy? Em không thấy những việc mình làm là quá thiệt thòi à?".

Đa số mẹ bỉm đã có gia đình, kinh nghiệm sống hơn các gái trẻ, đều khuyên nàng dâu không nên tiêu lẹm vào quỹ đen, cứ giấu thật kỹ, nói cứng với mẹ chồng và chồng rằng mình nghỉ sinh nên cạn kiệt ngân quỹ. Đẻ con cực nhọc, chẳng được nghỉ ngơi thì thôi, còn trăn trở suy nghĩ việc khác làm gì? Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, chứ đâu phải để lợi dụng! Cũng phải biết nghĩ cho bản thân mình và con nhỏ nữa chứ.

Đến cánh mày râu cũng nhiều người bày tỏ sự giận dữ, trách móc cô vợ quá hiền, quá nhẫn nhục, vắt kiệt sức mình mà chẳng được nhà chồng trân trọng. Còn anh chồng, chưa cưới về đã vay tiền xong im ỉm, thì rõ ràng chỉ lợi dụng cô vợ mà thôi. "Bị nhà chồng bóc lột rành rành ra mà còn ngây thơ đến mức định lôi cả quỹ đen để nuôi họ trong khi mình thì vừa đẻ xong, loại chồng nhu nhược vô dụng kia thì bỏ đi em ơi!"; "Làm đàn ông phải có lòng tự trọng, đã không nuôi nổi vợ con còn mượn tiền từ lúc chưa cưới, rồi để mặc vợ còng lưng trả nợ chẳng đỡ được tí nào, vứt"...

Có vẻ như mọi ý kiến đều không ủng hộ nàng dâu tiếp tục chịu đựng làm "cây ATM" gánh vác cả gia đình chồng. Sau khi được cư dân mạng chia sẻ chân thành, nàng dâu ngậm ngùi cảm ơn, và cho biết thêm chị vốn hiền lành, lâu nay sống vô tư, nghĩ rằng cưới xong sẽ chung sống thuận hòa, coi nhà chồng như nhà đẻ, nhưng sự thật thì chị đã sai lầm. "Cuộc sống đúng là không đơn giản như mong ước, ngày xưa ở với bố mẹ đơn giản bao nhiêu thì giờ lấy chồng ngược lại bấy nhiêu. Mình đã biết phải làm gì rồi".