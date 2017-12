Cười té ghế với bộ ảnh bé trai 1 tuổi tạo dáng như siêu mẫu

Chị Katina Behm (34 tuổi, ở New York, Mỹ) lại biến cậu em nổi tiếng của mình thành trò vui khi cho con trai bắt chước y hệt phong cách thời trang và kiểu tạo dáng của cậu ruột. Ảnh: Instagram. Katina Behm, chị gái anh chàng người mẫu điển trai nổi tiếng Aristotle Polites (Aris), gần đây đã nghĩ ra trò trêu chọc em mình bằng cách cho cậu con trai 18 tháng, Augie, bắt chước y hệt cậu. Ảnh: Instagram. Những tấm ảnh ghép giữa phong cách bắt chước của Augie với cậu Aris đã được bà mẹ trẻ chia sẻ trên mạng Instagram. Ảnh: Instagram. Hình ảnh này nhanh chóng được cộng đồng mạng yêu thích và trang Babyandthebody của Belm tới nay đã thu hút được hơn 57.000 lượt người theo dõi. Ảnh: Instagram. Katina cho biết, mọi chuyện bắt đầu từ vài tháng trước khi Augie nhất quyết không chịu mặc đồ và chạy loanh quanh trong nhà trong chiếc áo cài nút. Sau khi chụp cho Augie một bức ảnh, Katina tìm thêm một tấm tương tự của em trai và ghép ảnh hai cậu cháu. Ảnh: Instagram. Katira đã gửi tấm ảnh này cho gia đình cô và mọi người đều rất thích sự so sánh này. Ảnh: Instagram. Cậu em người mẫu điển trai của Katira cũng rất hứng thú chia sẻ lại những bức ảnh cậu cháu ngay trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram. Cũng chính vì vậy, Katina nảy ra ý định lập một tài khoản Instagram để ghép những tấm ảnh so sánh hai cậu cháu Aris – Augie như một trò đùa vui. Ảnh: Instagram. Với biểu cảm đáng yêu, ngây thơ, Augie nhanh chóng lấy được cảm tình từ dân mạng. Ảnh: Instagram. Video: "Sự thật bức ảnh con đánh bố ở Hải Dương". Nguồn: VTC

