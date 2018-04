Cười rụng rốn những bộ đồ bơi quái đản không phải ai cũng dám mặc

Bộ đồ bơi quái đản in hình nội tạng. Bạn có nhận ra ai trên bộ đồ bơi kỳ lạ này? Bộ áo tắm in hình lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Liệu có ai can đảm mặc bộ bikini có một không hai này? Đồ bơi kỳ quặc của nam giới. Bikini hình Minion. Đồ bơi dành cho các tín đồ của món pizza. Tín đồ bắp cải sẽ thích bộ bikini này. Bộ đồ bơi thật khó hiểu. Bộ đồ bơi kiểu nữ hầu bàn. Bộ đồ bơi này có gắn cả thiết bị đo mức độ tia cực tím.

