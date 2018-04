Cục An toàn thực phẩm nói gì về thuốc chữa ung thư từ than tre Vinaca?

(Kiến Thức) - Nói về vụ thuốc chữa ung thư từ than tre Vinaca tại Hải Phòng, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho rằng đơn vị này có sự lập lờ giữa thuốc và thực phẩm chức năng (TPCN).

Liên quan đến thông tin cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm thuốc chữa ung thư từ than tre Vinaca - Vinaca ung thư Co3.2, chiều 24/4, tại cuộc họp báo triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018, ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết, trên nhãn sản phẩm Vinaca có ghi không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, trên nhãn thuốc này cũng không ghi là TPCN, dù có nói công dụng liên quan đến điều trị.