Cứ tưởng chồng "yếu" hóa ra, sự thật còn kinh khủng hơn

Cách đây 2 năm, tôi đã có một đám cưới đẹp như mơ khiến nhiều người ghen tị. Người cùng quê trầm trồ ngưỡng mộ vì tôi được làm dâu thủ đô, làm vợ của anh con trai độc đinh trong một gia đình giàu có. Tôi và anh quen nhau là do mai mối. Anh là cháu cô trưởng phòng chỗ tôi công tác.

Sau một thời gian vào làm, tôi được cô gọi vào phòng riêng nói chuyện. Lúc đầu, tôi tưởng chuyện công việc, hóa ra là cô muốn trở thành bà mối cho tôi và cháu họ cô ấy.

Lúc ấy tôi cũng chẳng biết phải nói sao vì thấy ngại lắm. Thế rồi tôi cũng quyết định thử vận duyên. Lúc ấy tôi 25 tuổi, anh 30 tuổi. Đàn ông ở tuổi này đang thời phong độ nhất, tôi gặp anh và hoàn toàn bị anh làm cho choáng ngợp. Tôi đã bị anh hút hồn ngay từ lần gặp đầu tiên. Vậy là coi như công cuộc mai mối của cô trưởng phòng chỗ tôi thành công.

Sau 8 tháng tìm hiểu và yêu đương, chúng tôi được tổ chức đám cưới trong sự mừng vui của mọi người. Gia đình nhà trai mừng vì con chịu lấy vợ (từ trước tới giờ, chồng tôi chưa yêu ai bao giờ), gia đình nhà gái hoan hỉ vì con gái có được tấm chồng tử tế.

Về làm vợ anh rồi tôi mới biết anh bị yếu sinh lý. Chuyện này tế nhị, tôi cũng chẳng dám nói với ai, chỉ âm thầm chịu đựng và tìm cách cải thiện. Anh ấy không hề có hứng thú trong chuyện gần gũi với vợ. Chính vì thế mà đêm tân hôn của tôi cũng nhạt nhẽo và làm tôi thất vọng vô cùng.

Tận mắt tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này và không thể tin đó là sự thật. Ảnh minh họa

Rồi cả tháng sau anh vẫn vậy, nhiều khi tôi toàn phải chủ động mọi chuyện. Lúc đó còn chưa biết gì, tôi cứ nghĩ cả 2 phải thỏa mãn thì mới đậu thai được (cả nhà anh đều muốn tôi có con luôn). Thật may mắn, cho dù tôi chưa biết thế nào là thăng hoa nhưng tôi vẫn đậu thai bình thường.

Vậy là anh chồng tôi càng có cớ không phải gần gũi tôi. Cứ như thế, anh cẩn thận kiêng cho tôi từ lúc biết có bầu cho đến khi còn tròn tuổi. Lúc bầu thì anh bảo "sợ ảnh hưởng tới con", lúc sinh xong anh lại nói "kiêng cho sức khỏe em ổn định"... Cứ như thế anh ấy để tôi mốc meo không thương tiếc.

Định rằng, sau đợt này tôi sẽ động viên chồng đi khám xem sức khỏe thế nào thì chưa kịp đi khám, tôi đã tình cờ biết được lý do.

Hôm đó, anh bạn thân của chồng tôi đến chơi, tôi còn chuẩn bị cơm nước tinh tươm tiếp khách quý. Trong lúc chờ 2 anh ấy ăn nhậu xong để dọn dẹp, tôi bế con ra ngoài mua sữa cho con. Tôi chỉ ra ngoài chừng nửa tiếng, khi quay về đã thấy cảnh tưởng 2 người đàn ông ấy đang ôm ấp, vuốt ve hôn nhau say đắm.

Tận mắt tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này và không thể tin đó là sự thật. Thấy tôi về, anh bạn kia lúng túng lắm rồi nói xin lỗi tôi, sau đó ra về ngay. Còn chồng tôi thì lủi vào phòng trong kêu say quá đi nằm. Cả đêm tôi không thể chợp mắt, chờ ngày mới, chồng tỉnh táo để nói chuyện. Khi ấy anh lại cãi bay cãi biến chuyện bất bình thường tối hôm trước. Tôi có làm căng thì anh chồng tôi bảo là do say rượu nên không làm chủ được hành động của mình.

Thật lòng là tôi nghi chồng mình có vấn đề về giới tính nên mới như vậy, lại kết hợp với chuyện vợ chồng tôi bấy lâu nữa. Nhưng bây giờ làm sao để chứng minh lại chuyện này rồi lôi anh đi khám được đây. Cuộc sống vợ chồng mới mà cứ như thế này thì chắc tôi cũng chẳng sống được.