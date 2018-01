Củ cải chỉ om 4 món này mới ngon ngất ngây

1. Thịt ba chỉ kho củ cải. Nguyên liệu: Thịt ba chỉ, củ cải, gừng, hành khô, gia vị. Thịt ba chỉ rửa sạch, bóp sơ với chút muối sau đó rửa lại, để ráo, thái miếng vừa ăn. Ảnh: 2monngonmoingay.com. Ướp thịt cùng chút bột nêm, tiêu, nước màu dừa và ít hành củ băm nhỏ.

Củ cải gọt vỏ, bỏ 2 đầu, rửa sạch, cắt khúc cỡ 3-4cm, sau đó bổ 3 hoặc 4. Bắc nồi lên bếp, thêm thìa dầu ăn, cho phần hành củ bằm nhỏ còn lại vào phi thơm. Sau đó cho thịt đã ướp vào đảo săn, khi thịt săn lại thêm nước sôi cho ngập mặt thịt, nêm chút gia vị và kho nhỏ lửa. Ảnh: toinayangi.vn. Thời gian kho tuỳ bạn muốn thịt mềm như thế nào. Trước khi thịt chín mềm khoảng 7-8 phút, cho củ cải vào kho cùng. Đến khi củ cải chín mềm, thêm chút nước mắm cho thơm và nêm nếm lại cho vừa ăn. Tắt bếp, thêm chút gừng thái sợi, rắc xíu tiêu là được. Ảnh: toinayangi.vn. 2. Cá nục kho củ cải. Nguyên liệu: Cá nục, củ cải, hành tây, tỏi, gừng, rượu trắng, bột ớt, tương ớt, cơm muối, nước mắm, hành boa rô, tiêu. Nước dùng gồm tảo biển khô và cá cơm khô. Đun sôi 10 phút rồi thêm củ cải. Ảnh: baomoi.com. Cá cắt khúc vừa ăn rồi thả cá vào nồi. Sau đó cho tất cả gia vị đun thêm 20 phút nữa. Cuối cùng cho hành boa rô vào rồi ăn với cơm nóng. Ảnh: cakholangvudai.com. 3. Cá thu kho củ cải. Nguyên liệu: Cá thu, củ cải, hành tây, tỏi, gừng, gia vị. Sơ chế cá thu sạch. Củ cải rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, thao tác tương tự với hành tây. Cho củ cải, cá thu và hành tây vào nồi. Băm nhỏ tỏi và gừng rồi đem trộn cùng xì dầu, ớt bột và đường với nhau để làm sốt. Ảnh: toinayangi.vn. Cho tất cả các nguyên liệu từ hai tô cá và rau củ cùng sốt vào nồi, thêm nước và đun sôi trên bếp. Ảnh: toinayangi.vn. Sau 20 phút, bạn mở nắp nồi, dùng thìa rưới nước sốt lên các miếng cá để gia vị thấm đều khoảng vài lần và đậy nắp lại nấu với lửa nhỏ 30 - 45 phút. Cuối cùng, chỉ cần thêm ít hành lá và ớt tươi cắt nhỏ là hoàn thành món ăn. Ảnh: baomoi.com. 4. Sườn non kho củ cải. Nguyên liệu: Sườn non, củ cải, hành lá, hành khô, nước mắm, muối, đường, ớt. Sườn non chặt khúc vừa ăn. Củ cải gọt vỏ, cắt khúc. Chần sơ sườn non qua, rửa lại cho thật sạch. Đổ nước lạnh ngập mặt, đun sôi khoảng từ 20 - 30 phút. Vớt sườn ra đĩa, giữ lại nước luộc sườn. Ảnh: Ngoisao.vn. Đun nóng đường và nước lọc, đun sôi đến khi đường chuyển màu vàng cánh gián, đổ hành khô vào phi thơm. Đổ sườn đã luộc sơ vào chảo, dùng đũa đảo đều đến khi đường bám đều ngoài bề mặt sườn. Ảnh: ngoisao.vn. Tiếp theo đổ củ cải vào đảo cùng, nêm gia vị, lửa nhỏ đậy kín nắp để sườn và củ cải thấm gia vị. Đun đến khi sườn và củ cải thấm đều gia vị, nêm nếm lại tùy theo khẩu vị của bạn, tắt bếp, rắc hành lá thái nhỏ vào. Đảo đều, múc ra dĩa dùng làm món mặn ăn với cơm. Ảnh: Thegioi360.vn.

