Công dụng tuyệt vời của các loại mứt quả khô

Sau đây, Kiến thức sẽ cùng bạn điểm danh 10 loại mứt quả khô tốt cho sức khỏe. Quả me bình thường khi còn xanh rất chua nhưng nếu biết cách chế biến thì mọi người có thể có món mứt me ngon tuyệt vời tốt cho phụ nữ có thai đang trong thời kì thai nghén, người bị táo bón, nóng trong… Mứt dừa: loại mứt Tết này rất dễ làm mà ăn lại rất hấp dẫn. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng: trong mứt dừa có thành phần enzym rất cao thế nên ăn nhiều mứt dừa tốt cho hệ tiêu hóa, những người mắc các bệnh ở đường ruột cũng có thể ăn nhiều. Ảnh: Youtube. Mứt cà chua: bình thường cà chua được coi là một loại thực phẩm để chế biến cùng các món ăn hằng ngày, không chỉ vậy cà chua còn có thể dùng để làm mứt tốt cho người bị nhiệt miệng, cao huyết áp, thường hay bị chóng mặt, đau đầu… Ảnh: Infornet. Mứt bí: bản chất của bí xanh là mát và lành tính thế nên dù là chế biến thành các món ăn như: canh bí, bí xào hay mứt bí thì công dụng này vẫn được phát huy tối đa nhất. Ảnh: Sức khỏe. Mứt quất ở miền Nam còn gọi là mứt tắc. Loại mứt này rất phù hợp cho những người bị ho, người đang đầy bụng khó tiêu và buồn nôn… Ảnh: Tin mới. Mứt quả hồng: hồng tươi sấy khô có ướp đường được gọi là mứt quả hồng. Nếu bạn thường xuyên có cảm giác khô miệng, khát nước, thận yếu, đi tiểu nhiều lần… thì hãy chuẩn bị thật nhiều mứt hồng khô vào dịp Tết tới đây nhé. Ảnh: Mactech. Mứt gừng: gừng không chỉ để làm gia vị món ăn mà còn làm mứt ăn tốt cho sức khỏe. Còn gì tuyệt vời hơn khi nhâm nhi mứt gừng uống trà nóng trong thời tiết se lạnh của ngày đầu năm mới. Ảnh: Candy Can Cook. Mứt gừng có thể giúp bạn ấm hơn, ăn mứt gừng sau khi ăn quá nhiều đồ ăn có thể khiến bạn cảm thấy bụng nhẹ hơn, tiêu hóa tốt hơn.. Với những người bị ho dai dẳng cũng có thể ngậm mứt gừng thường xuyên để trị ho, đau họng… Ảnh: Du lịch Huế. Mứt táo ta: từ xa xưa ông cha ta đã biết đến công dụng chữa bệnh thần kì từ quả táo ta. Táo có thể được phơi khô kết hợp với các vị thuốc khác tạo thành bài thuốc tốt cho sức khỏe hoặc dịp Tết đến thì làm mứt táo cho cả gia đình thưởng thức. Ảnh: Dạy con. Mứt táo có thể giúp bạn ngủ ngon hơn, giảm đau, làm mát cơ thể khi bị nóng trong… Ảnh: Làm bánh 365.

