Công dụng chữa bệnh thần kỳ của loài hoa dại bồ công anh

Bồ công anh là loại thực vật thân thảo, có sức sống mãnh liệt, khi hoa khô tự nhờ vào gió đưa hạt giống đi khắp muôn nơi. Đối với nhiều người chúng ta trong kí ức tuổi thơ đều đã từng có những ngày tuổi bắt cánh bồ công anh trong gió. Nhưng ít ai biết nó không chỉ là loài hoa dại quen thuộc mà còn là vị thuốc quý chữa được nhiều bệnh. Có thể dùng lá và thân cây bồ công anh phơi khô hãm nước uống có tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa, khử trùng rất tốt. Nhờ chứa nhiều acid chlorogenic và axit caffeic, bồ công anh giúp giảm triệu chứng viêm hiệu quả. Dùng bồ công anh chế nước uống sẽ có tác dụng tuyệt vời trong việc bảo vệ dạ dày, đặc biệt là những người bị viêm loét dạ dày. Nước bồ công anh sẽ giúp giảm các triệu chứng nôn do dạ dày đầy hơi khó tiêu, có tác dụng hỗ trợ tích cực cho tiêu hóa. Đối với các chuyên gia dưỡng sinh, bồ công anh là thực phẩm tuyệt vời để bảo vệ gan mật. Do bồ công anh chứa sterols thực vật có tác dụng giảm cholesterol máu hiệu quả. Vì thế giúp cơ thể hạn chế tiết dịch mật, bảo vệ gan mật hiệu quả. Cho bồ công anh vào đun lấy nước, một nửa thì uống, 1 nửa thì rửa mặt sẽ giúp trừ mụn trứng cá và ngăn ngừa được triệu chứng trĩ. Ngoài bộ phận là và thân, rễ cây bồ công anh cũng mang lại nhiều hiệu quả chữa bệnh. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa nước rễ cây bồ công anh không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn giúp thải độc gan hiệu quả. Với thành phần kali hiếm có, rễ cây bồ công anh sẽ là thực phẩm hạ huyết áp rất tốt và an toàn. Nhờ khả năng kích thích tuyến tụy sản xuất insulin nên rễ cây bồ công anh có tác dụng tuyệt vời điều hòa đường huyết. Nguồn ảnh trong bài: baidu.

