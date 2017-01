Công dụng chữa bệnh bất ngờ của quả lê ki ma

Quả lê ki ma khi xanh có màu vàng nhạt, cứng khi chín chuyển qua màu vàng tươi đậm và mềm. Ảnh: The earth of india. Không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà loại quả này còn có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe mà ít người biết đến. Cùng Khỏe plus 24h điểm tên những công dụng của loại quả này nhé. Ảnh: Cây cảnh. Các chuyên gia khuyến khích những người có vấn đề về tim mạch nên ăn quả lê ki ma vì loại quả này có thể giúp bạn tăng hồng cầu, giảm cholesterol trong máu, kích thích hoạt động của thần kinh... Ảnh: Jadove. Trong quả lê ki ma có một số chất có tác dụng kháng viêm và làm lành vết thương rất nhanh. Ảnh: Nacurgo. Ăn nhiều quả lê ki ma cũng là cách để bạn bổ sung dinh dưỡng và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Ảnh: Tin mới. Loại quả này mặc dù chứa nhiều dinh dưỡng nhưng hầu hết là vitamin và khoáng chất, ít béo nên không gây béo phì mà còn hỗ trợ giảm béo phì nếu biết cách sử dụng phù hợp. Ảnh: Báo mới. Trên đây là một số công dụng chính của quả lê ki ma mà mọi người vẫn thường bỏ qua trong cuộc sống hằng ngày. Ảnh: Tin mới. (Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, trước khi sử dụng bài thuốc, bạn vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

