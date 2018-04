Có một giai đoạn đáng sợ hơn ly hôn

Một dạo, sau khi anh bảo tôi đi ngủ đi, anh ấy đăng lên trang cá nhân dòng trạng thái: “Cần ai đó tâm sự giãi bày...”, tôi thấy vậy liền hỏi, thì chỉ nhận lấy câu trả lời: “Không phải nói cùng em!”



Lúc chúng tôi mới cưới, mọi chuyện đều muốn kết cho nhau nghe từ những câu chuyện tào lao trên trời dưới biển, đến những câu chuyện nghiêm túc, quan trọng. Tất cả đều giãi bày với nhau, cùng nhau bàn luận, cùng nhau vui đùa. Nhưng bỗng dến một ngày, một vài câu hỏi thăm, một vài nụ cười cũng trở nên xa xỉ.

Ảnh minh họa. Cũng như nhiều cặp đôi khác, lúc mới yêu chỉ cần kêu ca vài câu sẽ nhận được sự lo lắng, quan tâm một cách sốt sắng, dành cả ngày nói chuyện với nhau vẫn cảm thấy không đủ. Nhưng lại có những giai đoạn cả ngày chẳng nói với nhau nổi hai câu, tối đến nhận được tin nhắn "Hôm nay anh mệt, ngủ ngon". Cả tuần, cả tháng ngày nào cũng mệt và ngủ sớm như vậy, đó thực sự là khoảng thời gian chẳng hề dễ chịu.



Đôi khi, không phải do mệt, không phải không có chuyện gì để nói, nhưng người họ muốn nói cùng lại không phải là mình Có thể không phải do tình cảm của mình nhạt nhòa mà họ đang dần mặn mà với người khác. Có khi không phải do mình đã thay đổi mà là họ muốn thay lòng.

Điểm khiến người ta đau lòng nhất trong một mối quan hệ là không dứt khoát chia tay, nhưng lại chẳng còn là nơi ấm áp của cả hai, cứ nhùng nhằng giữa hai miền yêu-ghét. Người đàn ông mình yêu không chủ động rời bỏ, lại chẳng muốn đi cùng mình, vì bận hò hẹn cùng người khác.

Khi người ta đã cạn tâm kiệt lòng, không còn gì để nói chỉ là cái cớ bao biện cho sự tuyệt tình, im lặng chỉ là cái đà chuẩn bị cho lần chấm dứt mà thôi.

Những người phụ rất nhạy cảm, rất dễ bị cảm xúc chi phối, dễ dàng tổn thương, những câu nói "chúng mình chẳng còn gì để nói.....". Nhưng những người đàn ông không quá quan tâm đến tâm trạng của người yêu hay vợ mình, họ cứ thoải mái im lặng, dày vò người phụ nữ.

Giá mà mọi thứ cứ rõ ràng, yêu thì hãy giữ, chán rồi thì buông ngay có lẽ phụ nữ sẽ chẳng phải đau đến chết đi sống lại khi quyết định rời đi.

Và giá mà trên đời, đừng có những "khúc nghỉ" nghiệt ngã trước khi ly hôn có lẽ phụ nữ sẽ tiết kiệm được thêm vài năm thanh xuân để nhiều cơ hội cho hạnh phúc mới...