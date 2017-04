Cô gái chiến thắng kỳ diệu ung thư buồng trứng đã di căn

Ở tuổi 15, thiếu nữ Peyton Linafelter đang sống những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nữ sinh gốc Colorado này vừa mới thi xong bằng lái xe. Trong một lần đi xem buổi diễn ca nhạc của Taylor Swift thì cô vô tình lọt vào mắt xanh của một hãng người mẫu. Nhưng chỉ một năm sau, mọi chuyện bỗng thay đổi hoàn toàn với gương mặt chuẩn bị xuất hiện trên trang bìa này. Peyton cho biết cô thấy bụng mình hơi phình to nhưng chỉ nghĩ là do mình ăn nhiều tinh bột. Cô không mảy may suy nghĩ nhưng mỗi tuần thì bụng cô lại càng to hơn. Tới một thời điểm, trông cô như người mang bầu 5 tháng, lưng dưới đau ê ẩm, bụng đau kinh khủng. Lúc đầu Peyton được xác định chỉ là u buồng trứng nhưng khi gần ngất xỉu trong lúc đang tắm cô gái này được đưa trở lại bệnh viện tái khám. Đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 16, Peyton được xác định là ung thư buồng trứng giai đoạn 4. Các tế bào ung thư đã di căn đến phổi. Bác sĩ Saketh Guntupalli, người điều trị cho Peyton cho rằng cô gái này là bệnh nhân ít tuổi nhất mắc ung thư buồng trứng ở Mỹ. Đây là một dạng ung thư buồng trứng nhiều người mắc nhưng lại là một ca tương đối nặng. Thường thì phụ nữ gấp 4 lần tuổi Peyton mới bị ung thư dạng này. Bác sĩ này gọi đây là một bí ẩn trong y học. Vài ngày sau, Peyton bắt đầu bước vào quá trình điều trị ung thư. Bác sĩ dự định sẽ hóa trị vài lần, sau đó phẫu thuật rồi lại hóa trị tiếp. Peyton bắt đầu liều điều trị ung thư vào tháng 5/2016, và kỳ diệu đến tháng 12/2016 cô đã hoàn toàn khỏi bệnh. Tổng cộng Peyton đã trải qua 8 lần hóa trị và một lần phẫu thuật kéo dài 7 giờ. Trở lại cuộc sống của một người bình thường nhưng theo một cách hoàn toàn mới, Peyton đã thực hiện các chương trình quảng cáo nhằm giúp mọi người ý thức rõ hơn về ung thư.

