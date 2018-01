Cô gái bị dè bỉu sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xinh như búp bê

Sau khi xuất hiện trên Let Me In Thailand, chương trình truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc được sản xuất phiên bản riêng ở Thái Lan, người tham gia thường gây ngạc nhiên và nhận được lời khen ngợi về màn lột xác ngoạn mục của mình.



Tuy nhiên, trường hợp của Prapaporn Pramo (20 tuổi), sinh viên đại học tại tỉnh Roi Et, thuộc Đông Bắc Thái Lan, lại ngược lại. Thay vì những lời khen, cô nhận được cả “rổ gạch đá” từ cư dân mạng vì khuôn mặt khá “dị” sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Prapaporn trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Trước khi tham gia chương trình, cô gái trẻ chịu bao lời trêu chọc, ánh mắt dè bỉu từ những người xung quanh. “Khi đi xin việc, họ nói tôi trông giống một chú hề. Khuôn mặt vuông, mũi tẹt còn mắt thì xiên vẹo. Một số người nói tôi trông hơi kỳ cục nhưng tôi biết họ nói như vậy chẳng qua vì không muốn tỏ ra quá thô lỗ mà thôi”, Prapaporn chia sẻ. Khuôn mặt của Prapaporn sau khi phẫu thuật.

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m73, Prapaporn mơ ước được trở thành tiếp viên hàng không. Khi đến với chương trình, Prapaporn muốn có gương mặt giống búp bê Barbie.

Để có gương mặt giống nhân vật yêu thích, Prapaporn đã bay qua Hàn Quốc và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ phẫu thuật trán, mũi, mí mắt, chỉnh lại xương gò má và xương hàm, đồng thời làm trắng da cho cô.

Cứ ngỡ rằng sau khi lột xác , Prapaporn sẽ được trầm trồ khen ngợi nhưng không ngờ cô lại bị dân mạng “ném đá” không thương tiếc. Họ nói rằng Prapaporn có khuôn mặt khá dị. Prapaporn có đôi mắt to quá khổ, trong khi miệng lại nhỏ. “Barbie không giống như thế này. Tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy”, một trong số những bình luận tích cực nhất.

Dù nhận vô số lời chỉ trích, Prapaporn vẫn rất vui vẻ và biết ơn chương trình đã mở ra một cánh cửa mới cho cô. “Bây giờ tôi có thể theo đuổi giấc mơ trở thành một nữ tiếp viên hàng không được rồi. Sau đó, tôi muốn trở thành người mẫu nếu có cơ hội”, Prapaporn nói.