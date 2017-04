Chuyên gia mách nước cách sử dụng thực phẩm biến đổi gen

Có rất nhiều loại thực phẩm biến đổi gen xuất hiện trong mâm cơm hàng ngày của nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng biết và quan tâm. Vậy làm thế nào để phân biệt được thực phẩm thường và thực phẩm biến đổi gen? Ảnh: Genk Dù các chuyên gia về sinh học, giống cây trồng và y tế khẳng định thực phẩm biến đổi gen không đáng lo ngại. Nó an toàn với sức khỏe con người. Việc bạn sử dụng và ăn những loại thực phẩm biến đổi gen không làm bạn bị biến đổi gen như thông tin đồn thổi trên mạng xã hội... Ảnh: Genk Việc loại thực phẩm này hiện vẫn còn gây nhiều tranh cãi và có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu và học cách xác định và phân biệt đâu là thực phẩm thường, đâu là thực phẩm GMO và cách sử dụng thực phẩm GMO an toàn, tốt cho sức khỏe. Ảnh: Genk Ở Việt Nam, ngô ngọt, đậu tương, khoai tây, khoai lang, cà chua, đu đủ và một số loại rau củ biến đổi gen xuất hiện tràn lan trên thị trường nhưng để nhận biết chúng bằng mắt thường không hề dễ dàng. Ảnh: Tinh hoa. GS. Nguyễn Lân Dũng từng cho biết, để phân biệt một sản phẩm biến đổi gen với một sản phẩm thường bằng mắt là rất khó. Vì có nhiều loại thực phẩm sau khi biến đổi gen vẫn không có sự khác biệt gì về hình dạng, màu sắc so với bình thường. Ảnh: Tieudungplus. Cũng theo GS. Nguyễn Lân Dũng với ngô bạn có thể phân biệt bằng cách tới 2 ruộng trồng 2 loại ngô khác nhau để đối chứng. Ảnh: VNP Nếu là ngô biến đổi gen bắp ngô thường to đều, đẹp mã hơn. Còn ngô chưa biến đổi gen thì bắp ngô thường không đều và bị sâu nhiều hơn. Cây ngô biến đổi gen thường không bị chết khi phun thuốc diệt cỏ liên tiếp, ngô thường sẽ chết. Ảnh: Tieudungplus. Theo trang whydontyoutrythis bạn có thể phân biệt cà chua biến đổi gen với cà chua thường bằng cách nhìn vào phần lõi giữa, màu sắc của quả cà chua. Ảnh: Healthplus. Cà chua biến đổi gen thường chín một cách đồng đều, màu sắc đậm hơn hẳn so với cà chua tự nhiên. Khi bổ đôi ra, phần lõi giữa của quả cà chua bình thường nhiều hơn và có màu nhạt hơn, chứ không đỏ đều như cà chua đã biến đổi gen (GMO). Ảnh: Whydontyoutrythis Cách tốt nhất để nhận biết thực phẩm biến đổi gen với thực phẩm thường đó là nhìn trên nhãn mác sản phẩm. Ảnh: Tieudungplus. Từ ngày 08/01/2016 thực phẩm biến đổi gen lưu thông tại Việt Nam sẽ phải ghi nhãn biến đổi gen trên bao bì. Vì thế khi chọn mua thực phẩm bạn có thể quan sát và chọn lựa thực phẩm phù hợp mục đích sử dụng theo nhãn mác được ghi. Ảnh: Tieudungplus. Lưu ý cuối cùng để chọn mua được thực phẩm an toàn với sức khỏe đó là chỉ mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng ở những địa chỉ uy tín. Tránh mua thực phẩm không rõ nguồn gốc về sử dụng. Ảnh: Đời sống Pháp Luật.

